Bắt nhóm thanh niên bảo kê chợ hoa Tết ở thành phố Vinh

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên địa bàn TP. Vinh về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" của các nhà xe bán hoa dịp Tết.



Theo đó, vào khoảng thời gian cận dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên tuyến đường Lệ Ninh thuộc phường Quán Bàu (TP. Vinh) nằm ngay sát chợ Ga Vinh là nơi tập trung bán hoa lớn của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiều thương lái từ các tỉnh, thành mang hoa đến bán buôn, bán lẻ.

Lợi dụng địa bàn trên, một nhóm 4-5 đối tượng đã tổ chức thu tiền bảo kê bến bãi của các chủ xe bán hoa từ các tỉnh phía Nam với số tiền từ 3-5 triệu đồng/1 xe. Nếu các chủ xe không hợp tác, chúng sẽ không cho bán hoa tại đây, thậm chí còn đe dọa và đập phá làm hư hỏng xe và hàng hóa.

Lo sợ, các tiểu thương đã phải nộp tiền cho chúng ngay khi xe hoa Tết mới cập bãi.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Quỳnh Trang Trước tình hình đó, Công an TP. Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá nhằm lập lại tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án đã dựng lên nhóm đối tượng thực hiện hành vi bảo kê, cưỡng đoạt tài sản bao gồm: Trương Thành Quang (SN 1984), đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", tội "Giết người"; Vương Linh Kha (SN 1981), đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Đánh bạc", tội "Cưỡng đoạt tài sản"; Nguyễn Đức Dũng (SN 1991), có tiền án về tội "Đánh bạc"; Hoàng Hà (SN 1989). Các đối tượng đều trú trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An).



Ngày 23/1, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Ngay lập tức, các mũi công tác được triển khai đồng loạt, tiến hành khám xét và giữ người khẩn cấp đối với các đối tượng: Vương Linh Kha, Nguyễn Đức Dũng và Hoàng Hà về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Trương Thành Quang ngay khi phát hiện đồng bọn bị bắt đã bỏ trốn. Ngày 18/2, Ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Kết quả điều tra, bước đầu xác định nhóm đối tượng trên đã thu tiền của 9 nhà xe với số tiền khoảng 20 triệu đồng, trong đó hầu hết các nhà xe do chưa bán được hoa nên mới chỉ nộp trước một nửa tiền. Nếu không bị bắt giữ, các đối tượng thu hết số tiền trên của các nhà xe bán hoa với số tiền ước tính khoảng 80 triệu đồng. Sau đó, chúng sẽ họp lại để chia tiền với từng mức khác nhau.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".