Pháp luật Bắt nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai bia vào nhà người dân Nhóm có 6 đối tượng thanh, thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng di chuyển trên Quốc lộ 7C (địa phận huyện Nghi Lộc cũ), gây mất an ninh trật tự, vừa bị lực lượng chức năng các địa phương có liên quan bắt giữ.

Ngày 10/8, Công an xã Thần Lĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, phối hợp Công an các địa phương có liên quan bắt giữ 6 đối tượng tượng thanh, thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe mô tô với tốc độ cao trên Quốc lộ 7C gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Trước đó, sáng 8/8, Công an xã Thần Lĩnh tiếp nhận tin báo của công dân về việc tối 6/8, có một nhóm thanh, thiếu niên mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia đi 3 xe mô tô trên Quốc lộ 7C hướng từ xã Trung Lộc đi xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi qua địa bàn xã Thần Lĩnh, nhóm thanh, thiếu niên này đã ném nhiều vỏ chai bia vào trước nhà dân rồi bỏ chạy.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Văn Hậu

Nhận thấy hành vi của các đối tượng rất manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Lĩnh đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh về nội dung vụ việc, đồng thời tập trung lực lượng xác minh, truy bắt nhóm đối tượng trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Thần Lĩnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, phối hợp Công an các xã Văn Kiều, Phúc Lộc nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Nguyễn Văn Kha (SN 2005); Nguyễn Văn Trọng (SN 2008); Phan Ngọc Bảo (SN 2006); H.V.T.P (SN 2010) cùng trú tại xã Văn Kiều; Hoàng Đức Tài (SN 2008), trú tại xã Phúc Lộc và T.C.C (SN 2010) trú tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu, tạm giữ: 2 xe mô tô không gắn biển số, 1 dao phóng lợn, 2 dao tự chế, 1 súng ná cao su, 6 điện thoại di động.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe mô tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường, trong quá trình di chuyển, khi gặp người đi đường, nhóm này sẽ chặn xe gây hấn hoặc ném vỏ chai thủy tinh vào nhà người dân.

Hiện, Công an xã Thần Lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tiến hành củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng.