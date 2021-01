Bắt ‘nóng’ tên trộm xe máy lấy tiền mua ma túy

Theo thông tin ban đầu, vào 12h40 phút ngày 15/1, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Quốc lộ 16 thuộc địa phận xã Tri Lễ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT Công an huyện Quế Phong nhận được tin báo từ Công an xã Châu Thôn về việc trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ trộm xe máy.



Đối tượng Lang Thế An và tang vật. Ảnh: Quỳnh Chi Nhận được tin báo, Tổ công tác lập tức khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Qua đó, xác định rõ có một đối tượng điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen, mang BKS 37F1 - 053.60, có đặc điểm trùng khớp với chiếc xe bị mất trộm, di chuyển hướng từ xã Châu Thôn đến xã Tri Lễ.



Nhận định đây chính là thủ phạm gây ra vụ trộm xe trên, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức truy tìm đối tượng.

Khoảng 10 phút sau đó, Tổ công tác phát hiện một chiếc xe máy có các đặc điểm tương tự, đang lưu thông với tốc độ cao đến khu vực xóm Chợ, xã Tri Lễ nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng không chịu chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga, bỏ chạy. Lúc này, lực lượng CSGT lập tức đuổi theo, truy bắt kẻ nghi vấn.

Khi đến khu vực UBND xã Tri Lễ, do không làm chủ được tốc độ, đối tượng đã bị ngã nên đã vứt xe, bỏ chạy ra phía cánh đồng gần đó hòng trốn thoát. Tuy nhiên, các lực lượng CSGT nhanh chóng đuổi kịp, quật ngã và khống chế thành công đối tượng. Ngay sau đó, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận là Lang Thế An (SN 1994), trú tại bản Mòng, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong do cần tiền để mua ma túy về sử dụng nên đến xã Châu Thôn để trộm cắp tài sản. Tại đây, An trộm được chiếc xe máy và đang trên đường tẩu thoát thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Quế Phong bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.