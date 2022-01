Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ gần 23kg pháo

(Baonghean.vn) - Ngày 23/1, cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT – Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 đối tượng tàng trữ trái phép pháo và tang vật cho Công an huyện Diễn Châu để xử lý theo quy định của pháp luật.