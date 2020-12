Bắt quả tang 21 con bạc đang sát phạt cùng bình rượu hổ nguyên con

Các đối tượng đánh bạc tổ chức đánh bạc và cá thể hổ ngâm rượu được phát hiện tại sới bạc.

Khoảng 15h45 ngày 7/12, hàng chục trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai bất ngờ đột kích triệt phá tụ điểm đánh bạc tại nhà của Nguyễn Phúc Thế (SN 1979), tại ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Thời điểm lực lượng Công an ập vào, các con bạc đang say sưa sát phạt nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu.Tại hiện trường, lực lượng Công an khống chế 21 đối tượng gồm cả nam và nữ thu giữ gần 400 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật khác như: 3 hột xí ngầu, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 nắp nhựa màu đen, 1 chiếu bạc tài-xỉu bằng bìa carton; 24 điện thoại di động, 4 xe máy, 2 ô tô.Qua đấu tranh ban đầu, Công an xác định tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Thị Xuân Hương (Hương nám), SN 1983, ngụ tại Khu phố 5, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Cao Mỹ Hạnh (Bé lớn), SN 1985, ấp 2, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu là chủ sòng và Phạm Ngọc Sơn, SN 1996, ngụ tại xã Tân Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đứng ra xóc cái và thu tiền xâu.Theo lực lượng Công an, đây là tụ điểm đánh bạc được tổ chức quy mô lớn khi đã lôi kéo được hàng chục đối tượng có “số má” từ nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia trong thời gian dài với thủ đoạn khá tinh vi. Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong nhà có tường kẽm gai bao xung quanh, khóa cửa cổng, bố trí người cảnh giới xung quanh và thường xuyên thay đổi địa điểm sát phạt.Trong đó, chủ yếu là bố trí đánh bạc ngay tại nhà một số con bạc tham gia được các đối tượng tổ chức khảo sát địa hình địa thế trước đó. Hiện các đối tượng và tang vật đang bị tạm giữ để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định.Ngoài ra, khi kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Phúc Thế, lực lượng công an còn phát hiện 2 cá thể động vật quý hiếm trong sách đỏ gồm 1 cá thể hổ ngâm trong bình rượu ; 1 cá thể sóc Côn Đảo đang nuôi nhốt. Đối với 2 cá thể này, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với một số đội nghiệp vụ công an tỉnh và ngành chức năng liên quan của tỉnh để xác định và xử lý theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Phúc Thế.