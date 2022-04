Bắt quả tang đối tượng tàng trữ 400 viên hồng phiến

Khoảng 10h cùng ngày, tại Km446+600 trên Quốc lộ 1A, đoạn đi qua xã Nghi Long (Nghi Lộc), tổ công tác tiến hành kiểm tra xe mô tô có BKS 37G1-759.31 do 1 nam thanh niên điều khiển.

Ma túy được đối tượng giấu trong bao thuốc lá kẹp giữa giá xe mô tô. Ảnh: Hồng Ngọc

Phát hiện thấy lực lượng Công an, đối tượng vứt xe bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác khống chế. Kiểm tra trên người và phương tiện của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 2 gói ni-lông chứa các viên nén màu hồng và 1 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng. Số tang vật này được đối tượng giấu trong vỏ bao thuốc lá kẹp giữa giá của xe mô tô.

Ngay sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Nghi Lộc để làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Vũ Văn Dũng (SN 1989), trú tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn. 3 gói ni lông chứa viên nén và tinh thể màu trắng nói trên là ma túy do Dũng mua về để sử dụng.