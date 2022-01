Bắt quả tang một phụ nữ vận chuyển hơn 24kg động vật quý hiếm

(Baonghean.vn) - Rạng sáng 12/1, tại địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ.