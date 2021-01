Bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển 20kg pháo nổ đi tiêu thụ

Theo đó, vào khoảng 22h15p ngày 14/1, tổ công tác của Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đang tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực đường liên xóm, thuộc xóm Nam Kim Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì phát hiện một thanh niên đi xe máy, mang theo một bao tải hàng có biểu hiện đáng ngờ.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện bên trong bao tải nam thanh niên đang chở có chứa 10 khối hình hộp chữ nhật, bên ngoài có ghi chữ nước ngoài nghi là pháo nổ.

Đối tượng Trần Văn Hạnh và tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh bước đầu, nam thanh niên khai nhận là Trần Văn Hạnh (SN 1978), trú tại xóm Bắc Nhân Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Theo lời của Hạnh thì 10 khối hộp được đối tượng chở là pháo nổ, loại pháo 49 quả do nước ngoài sản xuất, có trọng lượng khoảng 19kg.



Đây là số pháo mà Hạnh nhận chở thuê cho một người lạ mặt để mang đi tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển đến địa điểm giao "hàng" thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.