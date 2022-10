Bắt quả tang người đàn ông phụ xe khách đường dài tàng trữ hàng cấm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nguyễn Văn Mười là phụ lái cho xe khách đường dài chạy tuyến Bắc - Nam. Mười đã mua 1.500 bao thuốc lá với giá gần 25 triệu đồng rồi vận chuyển ra Bắc để bán kiếm lời.

Khoảng 10h30 ngày 5/10, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xóm 5, xã Diễn An, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Đó là Nguyễn Văn Mười (SN 1983), trú tại tỉnh Nam Định, là phụ lái cho xe khách đường dài chạy tuyến Bắc - Nam. Mười đã mua 1.500 bao thuốc lá của người phụ nữ ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với giá gần 25 triệu đồng rồi vận chuyển ra Bắc để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Tổ công tác đã lập biên bản phạm tội quả tang và chuyển đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.