Bắt quả tang vụ khai thác đất không đúng khung thời gian quy định

(Baonghean.vn) - Vào lúc 10h ngày 19/9, tại đập Bầu Cơm thuộc xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) phối hợp Công an huyện Nghi Lộc và UBND xã Nghi Kiều bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản không đúng khung thời gian quy định.