Bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Lê Chí Thành

Ngày 14/4, Công an Thủ Đức, TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành (SN 1983, ngụ tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM), một cựu công an đã bị tước quân tịch để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” . Quyết định này được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Lê Chí Thành điều khiển xe ô tô BKS 51H - 108.21 lưu thông trong làn đường dành cho xe hai bánh. Khi tổ CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, Thành tỏ ra không hợp tác, chấp hành. Bị tổ CSGT điều động phương tiện đến cẩu ô tô, bị can Thành đã có những lời lẽ nhằm gây khó dễ và hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Bị can Lê Chí Thành từng là cán bộ công an của một trại giam đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Gần đây, bị can Thành thường xuất hiện và gây ồn ào trên mạng xã hội với những clip “giám sát CSGT” làm nhiệm vụ và thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ nhằm thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh, trật tự.