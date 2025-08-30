Thứ Bảy, 30/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều bị can

Hoàng Phong 30/08/2025 06:44

Mở rộng điều tra vụ án tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, Bộ Công an khởi tố Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga về tội Nhận hối lộ.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã phát hiện hành vi “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 28/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm, cụ thể:

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Thu Liễu, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Bắt tạm giam Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều bị can -0
Bị can Trần Việt Nga.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Việt Hà, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự; Trần Thị Lựu, chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đậu Thị Giang, SN 1994, trú tại Khối 5A, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thanh Uyên, SN 1992, trú tại thôn 9, xã Hát Môn, TP Hà Nội về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 2, Điều 364, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Quách Thị Trà My, SN 1992, trú tại Căn hộ 12A07 Chung cư Tháp doanh nhân, số 01 Thanh Bình, phường Hà Đông, Hà Nội về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 3, Điều 364, Bộ luật Hình sự; Trần Thị Quỳnh Trang, SN 1992, trú tại Số 6A, ngõ 139/69, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự (do đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an trong vụ án khác).

Lệnh khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các địa phương.

Ngày 29/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-tam-giam-cuc-truong-cuc-an-toan-thuc-pham-bo-y-te-cung-nhieu-bi-can-i779802/
Copy Link
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/bat-tam-giam-cuc-truong-cuc-an-toan-thuc-pham-bo-y-te-cung-nhieu-bi-can-i779802/

Bài liên quan

Đọc tiếp

Truy tố cựu phó vụ trưởng nhận hối lộ, dùng tiền mua biệt thự

Truy tố cựu phó vụ trưởng nhận hối lộ, dùng tiền mua biệt thự

Truy tố cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng

Truy tố cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng

Đọc tiếp

Truy tố cựu phó vụ trưởng nhận hối lộ, dùng tiền mua biệt thự

Truy tố cựu phó vụ trưởng nhận hối lộ, dùng tiền mua biệt thự

Truy tố cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng

Truy tố cựu Chủ tịch Nhà Xuất bản Giáo dục nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng nhiều bị can

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO