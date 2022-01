Bắt tạm giam Giám đốc CDC Bắc Giang cùng các đồng phạm liên quan Công ty Việt Á

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang; (2) Phan Huy Văn, Giám đốc Công ty Phan Anh; (3) Phan Thị Khánh Vân, kinh doanh tự do (chị ruột Phan Huy Văn) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên; thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội.

Việc bắt giữ các đối tượng trên nằm trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 17/12/2021, quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 31/12/2021.