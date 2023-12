Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội "Nhận hối lộ".

Chiều 21/12, trao đổi với PV , Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (60 tuổi), Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Đây là kết quả của quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc công ty này. Cả hai đều bị bắt vì tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219, Bộ Luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự; ông Lê Duy Minh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) về tội "Nhận hối lộ".

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.

Hôm qua (20/12), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 34, xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; trong thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá; trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các Cục, Vụ liên quan và hàng loạt nhân sự, trong đó có ông Đỗ Thắng Hải.

Những vi phạm nêu trên theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý Nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và cấp ủy, tổ chức Đảng ở một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên tại các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo.