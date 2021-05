Bắt thanh niên 9X gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản

Khá bị bắt cùng các tang vật. Ảnh: NT

Sáng 29/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khá (SN 1998), trú tại xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) về hành vi “ Trộm cắp tài sản ”.Trước đó, qua rà soát, điều tra, xác minh và nắm thông tin, Công an huyện Nghi Lộc xác định: Từ tháng 3/2021 đến nay có một nhóm đối tượng chuyên trộm điện thoại trong các nhà dân, tại cửa hàng bán điện thoại trong và ngoài huyện. Do vậy, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Vào khoảng 6 giờ ngày 27/5, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì phối hợp với Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án, bước đầu bắt giữ đối tượng là Nguyễn Văn Khá về hành vi “Trộm cắp tài sản”.



Quá trình làm việc với cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Khá khai nhận từ đầu tháng 3/2021 đến nay đã gây ra trên 20 vụ trộm điện thoại di động tại các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, TX. Cửa Lò và một số địa phương trong và ngoài tỉnh, với tổng giá trị tài sản trộm được khoảng trên 350 triệu đồng.