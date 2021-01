Bắt thanh niên mua nguyên liệu trên mạng chế thuốc pháo bán kiếm lời

Sáng ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết: vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 18/1, Công an xã Nghi Tiến chủ trì, phối hợp Công an hai xã Nghi Diên, Nghi Yên và Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp (Công an huyện Nghi Lộc) bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ 6 kg thuốc pháo và 76 quả pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng (giữa) cùng tang vật. Ảnh: Nhật Tuấn

Trước đó, tối ngày 18/1, tại khu vực xóm 2 xã Nghi Trung, Công an xã Nghi Tiến chủ trì, cùng Công an xã Nghi Yên, Công an xã Nghi Diên và Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang Nguyễn Đức Hùng đang tàng trữ pháo và thuốc pháo. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ một thùng sơn bên trong có 6 kg thuốc pháo, 76 quả pháo nổ cùng các tang vật khác có liên quan.



Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, Nguyễn Đức Hùng khai nhận đối tượng mua nguyên liệu trên mạng về rồi chế tạo thuốc pháo để bán kiếm lời. Tối ngày 18/1, đối tượng Hùng đưa 6 kg thuốc pháo vừa chế tạo xong cùng 76 quả pháo nổ đến khu vực xóm 2 xã Nghi Trung để bán cho một người đàn ông không quen biết với giá 1,5 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Hạnh cùng tang vật. Ảnh: Trọng Tuấn