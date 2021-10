Bắt thôn nữ vì 'nể' nên cho bạn chồng gửi gần tạ pháo nổ trong nhà

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò phát hiện, bắt giữ Đặng Thái Bình (SN 1985), trú tại xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu và Trần Thị Bé (SN 1980), trú tại xóm Bắc Kim Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc vì có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ.



Trước đó, đầu tháng 10/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã đưa Đặng Thái Bình và Trần Thị Bé vào “tầm ngắm” để xác minh làm rõ thông tin Bình móc nối với Bé để đưa pháo nổ từ huyện Diễn Châu vào huyện Nghi Lộc cất giấu chờ dịp tiêu thụ.

Đối tượng Đặng Thái Bình. Ảnh: Nhật Tuấn

Đến 19 giờ ngày 11/10, Công an huyện Nghi Lộc nhận được đề nghị phối hợp của Công an thị xã Cửa Lò thông tin trong chuyên án bắt pháo của Công an thị xã Cửa Lò vừa phá, có liên quan đến đối tượng Trần Thị Bé. Kết hợp các tài liệu liên quan giữa Công an thị xã Cửa Lò và Công an huyện Nghi Lộc, lãnh đạo hai đơn vị cử tổ công tác tiến hành mời đối tượng Trần Thị Bé lên trụ sở xã Nghi Thuận làm việc.