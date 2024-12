Pháp luật Bắt thuyền trưởng tàng trữ trái phép vật liệu nổ Đối tượng bị bắt giữ là thuyền trưởng tàu cá, trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Tang vật thu giữ gồm 5 kg thuốc nổ, 170 kíp nổ và 9,75 mét dây cháy chậm.

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Phương Linh

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 29/12, tại khu vực cảng cá Tân Hải, thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đồng chủ trì tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng Lê Bá Dướng (SN 1984), trú tại thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (là thuyền trưởng tàu cá số hiệu NA-91571-TS) có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Hiện, các đơn vị liên quan đang phối hợp điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.