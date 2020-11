Bắt vụ vận chuyển 2.000 viên hồng phiến đưa về vùng biển Nghệ An tiêu thụ

Qua công tác trinh sát, Công an Diễn Châu đã phát hiện một đường dây đưa ma túy từ huyện Quế Phong về Diễn Châu và một số huyện ven biển Nghệ An để tiêu thụ. Công an Diễn Châu đã lập chuyên án 919M, bố trí lực lượng điều tra, mật phục.

Theo đó vào lúc 19h ngày 8/11 tại Quốc lộ 48C, thuộc khối 1, Thị trấn Quỳ Hợp, lực lượng Công an Diễn Châu đã đón lọng, kiểm tra đối tượng Lô Văn Thanh (SN 1991), trú tại bản Cào, xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

Đối tượng Lô Văn Thanh tại cơ quan Công an Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang Qua khám xét, phát hiện trên người Thanh có mang theo một gói nhỏ nghi là ma túy. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận mua 2.000 viên hồng phiến có trọng lượng hơn 200g ở giáp biên giới Việt - Lào và đưa xuống địa bàn Diễn Châu để tiêu thụ.



Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.