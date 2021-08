Bắt vụ vận chuyển động vật hoang dã từ Nghệ An ra phía Bắc tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Ngày 20/8, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phát hiện một vụ vận chuyển động vật hoang dã từ Nghệ An ra phía Bắc tiêu thụ, thu giữ 5 cá thể chồn có trọng lượng hơn 21kg.