Bầu 17 ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Baonghean.vn) - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 17 đồng chí.

Sáng 19/6, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến dự Đại hội có PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Được thành lập ngày 1/8/2003, đến nay Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An có gần 100 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An luôn chú trọng công tác thông tin đối ngoại, coi đây là chìa khóa kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Cuba nói chung và với tỉnh Nghệ An nói riêng để cùng nhau phát triển.

Trong đó, đã kết nối với một số hội ở các tỉnh, thành bạn, hội cựu sinh viên Cuba, các bạn Cuba đang học tập, công tác tại Việt Nam để tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu hữu nghị. Hội viên của chi hội đã cùng với các chuyên gia của Cuba thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để xuất khẩu hàng hóa từ Nghệ An sang Cuba.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình ghi nhận, đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác thông tin đối ngoại, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Nghệ An và Cuba nói riêng, công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung.

Triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Nam Đình đề nghị: Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương kế hoạch của Trung ương, tỉnh, Hội Liên hiệp tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Trong đó, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về truyền thống cách mạng của Đảng và nhân dân Cuba, những thành tựu của đất nước Cuba đạt được trong thời kỳ xây dựng đổi mới đất nước về kinh tế - xã hội và các hoạt động đối ngoại của Hội.

Đẩy mạnh giao lưu hữu nghị, chủ động tổ chức các sự kiện giao lưu hữu nghị bằng nhiều hình thức khác nhau. Tích cực tạo điều kiện cho hội viên làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, y tế, du lịch, văn hóa với các đối tác Cuba.

Đồng thời, Hội cần quan tâm chú trọng củng cố và phát triển hội, tăng về số lượng đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội.

Vận động các hội viên, nhất là những hội viên đã học tập và công tác tại Cuba hiện đang cư trú trên địa bàn tỉnh và ngoại tỉnh cùng những người có tình cảm yêu mến đất nước, con người, văn hóa Cuba tham gia vào tổ chức Hội, nhất là hội viên trẻ để duy trì và kế tiếp công tác đối ngoại nhân dân của Hội.

Bên cạnh đó, Hội cần chủ động tăng cường mối quan hệ với Trung ương Hội Việt Nam - Cuba, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân của Hội hoạt động mang tính toàn diện hơn, đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu Nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với 17 đồng chí. Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An và tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân./.