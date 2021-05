Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Thành công của ý Đảng lòng dân

Thành công của cuộc bầu cử lần này là minh chứng thuyết phục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quốc hội, đối với Nhà nước và xã hội. Thành công của cuộc bầu cử còn là lời khẳng định với bạn bè khắp năm châu về tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức của dân tộc Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta có quyền tự hào về điều đó.

Chứng kiến không khí sôi nổi, rộn ràng của cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc hòa vào ngày hội non sông, trực tiếp cầm lá phiếu đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng để bầu những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, mỗi chúng ta ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo sơ bộ của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đạt 99,57%; địa phương có tỷ lệ bầu cử thấp nhất cũng trên 98% và đảm bảo bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Có thể khẳng định, với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này, chúng ta đã ghi một dấu mốc quan trọng trong tiến trình đi lên của đất nước.

Để có được thành công ấy, từ nhiều tháng qua, thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương đã nỗ lực cố gắng vượt bậc, cùng với đó là sự đồng hành và hưởng ứng sôi nổi, trách nhiệm của toàn dân, chúng ta đã hoàn thành tốt đẹp và trọn vẹn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành tại nhiều địa phương; vừa tổ chức bầu cử nhưng chúng ta vẫn bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở xác định cuộc bầu cử là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021, Bộ Chính trị, Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đảm bảo cho các khâu, các bước trong quy trình bầu cử được tiến hành đúng tiến độ và không bị gián đoạn.

Các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đặc biệt hoạt động hiệp thương giới thiệu người ứng cử, vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, khách quan, công bằng, đúng luật. Tất cả cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình và vững tin vào một nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND mới với nhiều thành công mới. Công tác báo chí, truyền thông tuyên truyền về cuộc bầu cử được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả. Trên các nền tảng công nghệ số, nhiều hình thức tuyên truyền vừa hiệu quả với cuộc bầu cử, vừa phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 đã được tích cực triển khai. Các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được triển khai tích cực, khẩn trương, chủ động và bảo vệ tuyệt đối an toàn...