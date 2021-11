Bầu cử tại khu cách ly ở Nghệ An: An toàn và trách nhiệm

Sáng 23/5/2021, cùng với cử tri cả tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri là bệnh nhân đang cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng được thực thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.