Bayern Munich 3-0 Gladbach: sao 17 tuổi che mờ Kane Trận đấu khởi đầu muộn 15 phút, Gladbach mất người từ phút 19. Kompany thay đổi đầu hiệp 2 giúp Bayern mở khóa: Kimmich 64', Guerreiro 69' và Lennart Karl (17 tuổi) ấn định 3-0 phút 81, thắng thứ 13 liên tiếp.

Bayern Munich vượt qua khởi đầu trễ 15 phút và thế trận bế tắc trước Borussia Mönchengladbach để thắng 3-0, nối dài chuỗi 13 trận bất bại từ đầu mùa. Bước ngoặt đến sau những điều chỉnh đầu hiệp 2 của HLV Vincent Kompany, trước khi tài năng 17 tuổi Lennart Karl khép lại buổi tối hoàn hảo bằng một cú sút xa đẹp mắt phút 81. Trong ngày Harry Kane bỏ lỡ cơ hội mười mươi và bị VAR từ chối bàn thắng vì offside, Karl trở thành điểm nhấn sáng nhất.

Lennart Karl (số 42) ghi bàn thắng đẹp mắt - Ảnh: FCBM

Diễn biến: thẻ đỏ sớm, hiệp một bế tắc

Trận đấu khởi đầu muộn 15 phút vì xe buýt đội khách bị kẹt trên đường tới sân. Bayern vẫn nhập cuộc mạnh mẽ khi Luis Díaz sút chệch cột ngay cơ hội đầu. Phút 19, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện: Jens Castrop nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng thô bạo với Díaz, khiến Gladbach còn 10 người.

Chơi hơn người trong phần lớn thời gian nhưng Bayern gặp khó trước khối phòng ngự dày đặc của chủ nhà. Harry Kane bỏ lỡ cơ hội rõ ràng ở phút 42, khép lại hiệp một không bàn thắng và nhiều dấu hiệu nôn nóng từ đội đầu bảng Bundesliga.

Bước ngoặt hiệp hai: Kompany đổi nhịp, Bayern mở khóa

Bước sang hiệp 2, HLV Vincent Kompany tung Raphael Guerreiro và Konrad Laimer nhằm tăng tốc độ và tính cơ động. Sức ép tức thì mang lại bàn thắng, dù trước đó một pha lập công của Kane bị VAR từ chối vì offside.

Phút 64, Joshua Kimmich đập nhả gọn gàng rồi dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, khai thông thế bế tắc. Chỉ 5 phút sau, phút 69, Guerreiro nhân đôi cách biệt bằng một pha phối hợp mẫu mực bên cánh phải, đánh sập cấu trúc phòng ngự vốn đã bị kéo giãn của Gladbach.

Khoảnh khắc của Lennart Karl, và dấu ấn chiều sâu

Phút 76, Kompany trao cơ hội cho Lennart Karl (17 tuổi). Chỉ 5 phút có mặt trên sân, Karl tung cú sút xa tuyệt đẹp ấn định tỷ số 3-0 phút 81. Đây là pha lập công tiếp theo sau khi anh vừa ghi bàn ở Champions League, cho thấy chiều sâu và sức cạnh tranh vị trí đang tăng lên của Bayern.

Bayern có trận thắng thứ 13 liên tiếp từ đầu mùa - Ảnh: FCBM

Phân tích chiến thuật: kéo giãn khối phòng ngự, tăng tốc biên phải

Trong hiệp một, dù hơn người, Bayern thiếu nhịp điệu và độ sắc ở những đường bóng cuối cùng trước khối phòng ngự nhiều lớp của Gladbach. Các pha xâm nhập không đủ tính bất ngờ, và cơ hội rõ nhất (phút 42) lại trôi qua sau cú dứt điểm của Kane.

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh nhân sự của Kompany làm thay đổi nhịp độ. Laimer bổ sung năng lượng ở tuyến giữa, tăng khả năng thu hồi và phát triển bóng sớm; Guerreiro mang tới sự linh hoạt ở hành lang phải, giúp Bayern phối hợp nhanh và liên tục tạo góc chuyền trong – ngoài. Kết quả là hai bàn thắng liên tiếp ở phút 64 và 69 đều đến sau các pha phối hợp sắc bén, đúng vào điểm yếu lộ ra khi Gladbach phải lùi sâu và giảm người bọc lót.

Việc Karl vào sân ở nửa sau hiệp hai là thông điệp về cách Kompany quản trị chiều sâu: một cầu thủ trẻ đang có đà phong độ được trao cơ hội đúng thời điểm, và đáp lại bằng một cú sút xa chất lượng để chốt hạ trận đấu.

Thống kê và sự kiện chính

Sự kiện Đội Thời điểm Chi tiết Trận đấu khởi đầu muộn - 15 phút Xe buýt đội khách bị kẹt trên đường tới sân Thẻ đỏ trực tiếp Monchengladbach 19' Jens Castrop phạm lỗi thô bạo với Luis Díaz Bàn thắng bị VAR từ chối Bayern Munich - Harry Kane việt vị Ghi bàn Bayern Munich 64' Joshua Kimmich dứt điểm trong vòng cấm Ghi bàn Bayern Munich 69' Raphael Guerreiro nhân đôi cách biệt từ pha phối hợp cánh phải Thay người Bayern Munich 76' Lennart Karl vào sân Ghi bàn Bayern Munich 81' Lennart Karl sút xa ấn định 3-0

Tác động tới cuộc đua

Chiến thắng 3-0 giúp Bayern Munich củng cố ngôi đầu Bundesliga và kéo dài mạch thắng lên 13 trận. Việc nhiều nguồn bàn thắng xuất hiện (Kimmich, Guerreiro, Karl) cùng dấu ấn thay người cho thấy đội bóng của Vincent Kompany không phụ thuộc vào một cá nhân, ngay cả khi Harry Kane trải qua ngày kém duyên.

Đội hình thi đấu

Monchengladbach: Nicolas, Castrop, Elvedi, Diks, Netz, Sander, Engelhardt, Honorat, Stoger, Reitz, Tabakovic

Bayern Munich: Urbig, Boey, Upamecano, Kim Min Jae, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Harry Kane, Diaz, Jackson

Ghi bàn Bayern Munich: Kimmich 64', Guerreiro 69', Karl 81'

Thẻ đỏ Monchengladbach: Jens Castrop 19'