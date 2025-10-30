Bayern Munich thắng Cologne 4-1, lập kỷ lục 14 trận đầu mùa Thắng 4-1 trên sân RheinEnergieStadion, Bayern chạm mốc 14 trận toàn thắng từ đầu mùa, vượt kỷ lục 13 của AC Milan 1992/93. Kane lập cú đúp, 22 bàn/14 trận.

Bayern Munich đánh bại Cologne 4-1 ở vòng 1/16 Cúp Quốc gia Đức để thiết lập chuỗi 14 trận toàn thắng từ đầu mùa, theo Opta. Cột mốc này vượt qua kỷ lục châu Âu tồn tại hơn 30 năm của AC Milan (13 trận, mùa 1992/93), củng cố vị thế “Hùm xám” như đội bóng ổn định bậc nhất châu lục thời điểm hiện tại.

Bayern tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ.

Bước ngoặt tại RheinEnergieStadion

Cologne nhập cuộc tự tin và tạo lợi thế trước. Phút 31, Ragnar Ache bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thua khiến Bayern phải phản ứng ngay lập tức.

Chỉ 5 phút sau, Luis Diaz di chuyển đúng điểm rơi để đệm bóng cận thành gỡ hòa. Tình huống này gây tranh cãi vì khả năng việt vị, nhưng không có VAR nên bàn thắng vẫn được công nhận.

Hai phút sau, trật tự quen thuộc được lập lại: Harry Kane xoay người sút chân trái rất nhanh trong vòng cấm, đưa Bayern dẫn 2-1. Từ thế bị dồn nén, Bayern hoàn toàn chiếm lại đòn bẩy tâm lý và nhịp độ trận đấu.

Kane lập cú đúp, Bayern kiểm soát hiệp hai

Sau giờ nghỉ, đội khách kiểm soát thế trận chặt chẽ, giảm tối đa các pha phản công của Cologne và đẩy trận đấu về những khu vực an toàn. Phút 64, Kane hoàn tất cú đúp bằng cú đánh đầu hiểm, nâng tỷ số lên 3-1.

Michael Olise sau đó ấn định chiến thắng 4-1 bằng một pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt. Tỉ số phản ánh chính xác quãng thời gian Bayern bóp nghẹt đối thủ bằng sự lạnh lùng và chất lượng ở các khoảnh khắc quyết định.

Với cú đúp trước Cologne, Kane đã có 22 bàn sau 14 trận mùa này – một hiệu suất cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Anh trong cấu trúc tấn công hiện tại của Bayern.

Phân tích chiến thuật: kiểm soát nhịp và ra quyết định

Bayern không hoảng loạn sau bàn thua. Họ nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát bằng nhịp chuyền bóng chắc ở trung tuyến, kéo khối đội hình Cologne lùi sâu rồi khai thác các khoảng trống ở hành lang trong. Bàn gỡ đến từ sự kiên nhẫn và khả năng chọn vị trí hợp lý trong vòng cấm, còn bàn nâng tỷ số của Kane là minh họa cho chất lượng ra quyết định ở tốc độ cao.

Sau khi dẫn trước, Bayern thay đổi điểm nổ: giảm tốc độ những pha triển khai rủi ro, gia tăng tần suất tranh chấp bóng hai, khóa không gian trước vòng cấm. Sự chủ động trong kiểm soát rủi ro khiến Cologne khó có cơ hội trở lại. Các pha bóng bổng và tình huống cố định cũng được Bayern quản trị tốt hơn ở hiệp hai – khác biệt quyết định so với 30 phút đầu.

Cá nhân Kane là đầu mối quan trọng trong việc định hình nhịp độ. Pha xoay người dứt điểm chân trái thể hiện kỹ năng xử lý trong không gian hẹp; cú đánh đầu là khả năng chọn điểm rơi bóng tối ưu. Khi trung phong vừa là trạm kết nối, vừa là người kết liễu, Bayern sở hữu một cấu trúc tấn công đủ biến hóa để vượt qua những kịch bản khó.

Kỷ lục châu Âu và tác động tới đường dài

Theo Opta, chuỗi 14 trận toàn thắng từ đầu mùa của Bayern là kỷ lục trong lịch sử bóng đá châu Âu đối với các đội thuộc 5 giải vô địch hàng đầu. Cột mốc này vượt qua thành tích 13 trận của AC Milan ở mùa 1992/93, nhấn mạnh sự ổn định đặc biệt của “Hùm xám”.

Chiến thắng không chỉ đưa Bayern vào tứ kết Cúp Quốc gia Đức, mà còn tạo nền tảng tâm lý tích cực cho giai đoạn tiếp theo. Khi hệ thống vận hành trơn tru và các nhân tố chủ chốt duy trì phong độ, đội bóng của Munich có đủ đà để kéo dài chuỗi trận thăng hoa.

Thống kê đáng chú ý