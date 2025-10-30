Thứ Năm, 30/10/2025
Bayern ngược dòng 4-1 trước Cologne, Kane lập cú đúp

CTVX30/10/2025 06:28

Cologne mở tỷ số nhờ Ache 31', nhưng Bayern đáp trả nhanh: Diaz 36', Kane 38' và 64', Olise 72' khép lại thắng lợi 4-1, đưa Hùm xám vào vòng 3 Cúp quốc gia Đức.

Chỉ trong 36 phút xoay chuyển cục diện tại sân RheinEnergie, Bayern Munich lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước để thắng Cologne 4-1 ở vòng 2 Cúp quốc gia Đức. Diaz khởi nhịp bằng bàn gỡ phút 36, Harry Kane hoàn tất cú đúp với các pha lập công ở 38' và 64', trước khi Olise ấn định 4-1 phút 72. Tấm vé vào vòng 3 gói gọn trong hiệu quả dứt điểm và những khoảnh khắc chất lượng nơi tuyến giữa.

Khoảnh khắc then chốt: đường chuyền của Kimmich, cú đúp của Kane

Điểm rơi của trận đấu đến ở phút 64, khi Kimmich tung đường chuyền tinh tế để Kane thoát xuống hoàn tất cú đúp. Đó là pha xử lý mang tính quyết định, vừa củng cố thế dẫn trước vừa dập tắt hy vọng vùng lên của Cologne. Trước đó, tiền đạo người Anh đã đưa Bayern vượt lên 2-1 ở phút 38 bằng cú sút quyết đoán, đúng kiểu trung phong tận dụng nửa cơ hội.

Bayern munich harry kane.jpg
Kane có màn trình diễn chói sáng - Ảnh: FCBM

Diễn biến: lợi thế sớm của Cologne nhanh chóng bị hóa giải

Phút 31, Ache trừng phạt sai lầm hàng thủ Bayern để mở tỷ số, khiến khán đài sân RheinEnergie bùng nổ. Nhưng lợi thế ấy chỉ tồn tại 5 phút. Phút 36, tân binh Diaz chớp thời cơ cận thành gỡ hòa 1-1. Chưa đầy hai phút sau, Kane xoay chuyển nhịp độ bằng cú dứt điểm nâng tỷ số 2-1 ở phút 38. Khi hiệp hai bắt đầu, Bayern kiểm soát hoàn toàn thế trận và tiếp tục bẻ khóa bằng các tình huống ra quyết định chính xác: Kimmich kiến tạo để Kane ghi bàn 3-1 ở 64', rồi Diaz kiến tạo để Olise đặt dấu chấm hết phút 72.

Phân tích điểm nhấn: chất lượng quyết định ở ba cái tên

Trận đấu nổi lên ba điểm tựa. Thứ nhất, Kane thể hiện sự lạnh lùng ở các pha kết thúc, một cú đúp đúng thời điểm giúp Bayern xoay trục cảm xúc trận đấu. Thứ hai, Kimmich giữ vai trò phát động, đường chuyền ở phút 64 mở toang hàng thủ chủ nhà. Thứ ba, Diaz không chỉ ghi bàn gỡ mà còn kiến tạo bàn ấn định, cho thấy khả năng di chuyển và chọn vị trí ở khu vực quyết định.

Tiền đạo người Anh duy trì phong độ ghi bàn hủy diệt - Ảnh: FCBM

Thống kê chọn lọc

Sự kiệnChi tiết
Tỷ số chung cuộcCologne 1-4 Bayern Munich
Ghi bànCologne: Ache 31'
Bayern Munich: Diaz 36', Kane 38', 64', Olise 72'
Người kiến tạoKimmich kiến tạo cho Kane 64'; Diaz kiến tạo cho Olise 72'
Dấu ấn cá nhânHarry Kane lập cú đúp; Diaz 1 bàn, 1 kiến tạo
Vé đi tiếpBayern Munich vào vòng 3 Cúp quốc gia Đức

Đội hình xuất phát

CologneBayern Munich
Zieler, Schmied, Krauss, Martel, Sebulonsen, Johannesson, Kaminski, Lund, Bulter, Ache, El Mala Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Tác động: tấm vé hợp lý cho đội biết cách hồi phục

Chiến thắng ngược 4-1 cho thấy Bayern phản ứng nhanh sau bàn thua, tách bạch trận đấu bằng chất lượng xử lý ở các mắt xích chủ chốt. Tấm vé vào vòng 3 là phần thưởng cho hiệu quả dứt điểm và khả năng ra quyết định trong những khoảnh khắc lớn. Với cú đúp, Kane tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên hàng công, còn Diaz ghi điểm bằng sự hiện diện trong cả hai bàn thắng sau giờ nghỉ.

