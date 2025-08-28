Thứ Năm, 28/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
image
Short Video

Bé 4 tuổi tử vong với nhiều triệu chứng nghi mắc bệnh dại

Bình luận
image
Short Video

Đôi vợ chồng tử vong, 2 trẻ nhỏ bất tỉnh nghi do ngạt khí

Bình luận
image
Short Video

Lũ dồn dập đổ về, người dân vội vàng sơ tán trong đêm

Bình luận
image
Short Video

Cứu được hàng nghìn mét vuông công trình và nhà dân nhờ kịp thời ngăn cháy lan

Bình luận
image
Short Video

Giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình: 1 người tử vong, hơn 300 hộ dân thiệt hại nặng

Bình luận
image
Short Video

Hà Nội mưa bão trắng đêm: Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, giao thông hỗn loạn

Bình luận
image
Short Video

Lo sập chung cư cũ, Nghệ An di dời hàng nghìn dân trước bão số 5

Bình luận
image
Short Video

Ba giây sinh tử: Hai nữ gác chắn lao vào cứu thanh niên “thông chốt” trước mũi tàu

Bình luận
image
Short Video

Cầm vật nhọn rượt đuổi hành khách, tài xế xe buýt”nhái” ở Hà Tĩnh bị điều tra

Bình luận
image
Short Video

Băng qua đường, 3 người bị xe điện tông thương vong

Bình luận
image
Short Video

Dựng 'hàng rào sống', Công an Nghệ An đưa sản phụ vượt lũ đến trạm y tế

Bình luận
image
Short Video

Ba nữ sinh đuối nước thương tâm tại hồ Vực Mấu, Nghệ An

Bình luận
image
Short Video

Người phụ nữ bị đạn bay lạc trúng đầu khi đang làm vườn

Bình luận
image
Short Video

Xe điện phát cháy trong nhà, 7 người hoảng loạn tìm đường thoát thân

Bình luận
image
Short Video

Những vật dụng nhiều người dân miền núi Nghệ An cần sau lũ

Bình luận
image
Short Video

Người cha mất tích bí ẩn khi cùng con đi tắm biển Hạ Long

Bình luận
image
Short Video

Lũ rút, quả bom nặng 100kg lộ thiên cạnh Quốc lộ 7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 26/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 25/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 24/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 23/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 22/7

Bình luận
image
Short Video

Xã Minh Châu lắp lưới tạm ngăn xác lợn trôi gây ô nhiễm

Bình luận
image
Short Video

Thiệt hại bước đầu do bão số 3 Wipha ở Nghệ An

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 21/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin 20/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 19/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 18/7

Bình luận
image
Short Video

Sông Lam Nghệ An chiêu mộ thành công tiền vệ Colombia cao 1m87?

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 17/7

Bình luận
image
Short Video

Điểm tin ngày 16/7

Bình luận
Short Video
Bé 4 tuổi tử vong với nhiều triệu chứng nghi mắc bệnh dại

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO