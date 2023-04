Bế mạc Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là giải đấu được tổ chức vào tháng 3 hằng năm, nhằm tạo điều kiện duy trì và đẩy mạnh phong trào bóng bàn của tỉnh Nghệ An, đồng thời là dịp các câu lạc bộ bóng bàn được giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Tối 2/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Nghệ An đã diễn ra lễ bế mạc Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng tranh cúp Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 3 năm 2023.

Giải bóng bàn Nghệ An mở rộng tranh cúp Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 3 năm 2023 có sự tham gia của hơn 300 vận động viên thuộc 32 đội chuyên nghiệp trong cả nước, 54 đội phong trào, cùng 32 đôi nam là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sau 3 ngày tranh tài, kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng các giải Nhất, Nhì, Ba ở 3 nội dung: Đồng đội chuyên nghiệp (giành cho các tay vợt hạng A, B, C theo xếp hạng của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam), đồng đội phong trào (hạng D, E) và lãnh đạo.

Các giải thưởng của Giải Bóng bàn Nghệ An mở rộng tranh cúp Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - Bệnh viện Tai Mũi Họng miền Trung lần thứ 3 năm 2023: * Nội dung đồng đội chuyên nghiệp: - Giải Nhất: Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. - Giải Nhì: Câu lạc bộ Quốc Tuấn. - Giải Ba: Câu lạc bộ Sao Xanh 1 và Câu lạc bộ Sao Xanh 2. * Nội dung đồng đội phong trào: - Giải Nhất: Câu lạc bộ Trung Sport. - Giải Nhì: Câu lạc bộ Hoàng Long Yên Thành. - Giải Ba: Câu lạc bộ Hỏa Châu thành phố Vinh 3 và Câu lạc bộ Sao Xanh. * Nội dung lãnh đạo: - Giải Nhất: Tăng Xuân Hải - Tô Đức Hoàng (Câu lạc bộ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An). - Giải Nhì: Nguyễn Ngọc Tân - Lê Đình Duy (Câu lạc bộ Quốc Tuấn). - Giải Ba: Nguyễn Viết Bình - Nguyễn Đức Tuân (Câu lạc bộ Sao Xanh) và Nguyễn Thanh Hải - Vũ Đức Tuấn (Câu lạc bộ Quốc Tuấn).

Cũng tại lễ bế mạc, đại diện Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam đã trao chứng nhận Câu lạc bộ Bóng bàn Sao Xanh của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là thành viên của Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.