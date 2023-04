Bế mạc Giải vô địch Karatedo Trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ 6 năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Giải vô địch Karatedo Trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ 6 có sự tham gia của 648 vận động viên, đến từ 28 câu lạc bộ karatedo trong tỉnh.

Chiều tối ngày 16/4, Hiệp hội Karatedo Nghệ An tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch Karatedo Trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ 6, trao giải cho các câu lạc bộ, đội tuyển tham dự.

Giải vô địch Karatedo Trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ 6 do Hiệp hội Karatedo Nghệ An tổ chức nhằm phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và bộ môn Karatedo nói riêng trên địa bàn tỉnh nhà; đồng thời để sát hạch công tác tập luyện và thi đấu chuẩn bị cho các giải trong năm.

Giải vô địch Karatedo Trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ 6 diễn ra trong 2 ngày 15-16/4/2023; với sự tham gia của 648 vận động viên, đến từ 28 câu lạc bộ karatedo trong tỉnh. Các vận động viên dự tranh 40 bộ huy chương.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch Karatedo Trẻ Nghệ An mở rộng lần thứ 6 năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Võ đường Tất Nông; Giải Nhì toàn đoàn cho Võ đường Hùng Quân; Giải Ba toàn đoàn cho Câu lạc bộ Karate Bảo Mạnh và giải Tư toàn đoàn cho Câu lạc bộ Shotokan Thanh Chương./.