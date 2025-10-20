Thể thao Bế mạc Giải vô địch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Nghệ An năm 2025 Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, vào tối qua (19/10), tại Nhà thi đấu TDTT phường Vinh Phú, giải vô địch Bóng bàn tỉnh Nghệ An tranh Cúp Anh Hoàng 2025 đã đi tới các trận chung kết và lễ Bế mạc trao giải.

Tận chung kết nội dung Đôi nam lãnh đạo diễn ra gay cấn và hấp dẫn. Ảnh: Thuý Mai

Giải vô địch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Nghệ An năm 2025 tranh Cúp Anh Hoàng diễn ra từ ngày 17-19/10, với sự tham gia của hơn 400 vận động viên ở mọi lứa tuổi thuộc hơn 100 đội, tranh tài ở 5 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, Đồng đội hạng CDE, Đồng đội hạng F và đơn nam nữ ở các nhóm tuổi.

Trao thưởng nội dung đôi nam lãnh đạo. Ảnh: Thuý Mai

Sau ba ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch Liên đoàn bóng bàn tỉnh Nghệ An đã chính thức khép lại với buổi lễ bế mạc đầy cảm xúc. Đồng thời, ban tổ chức giải đã trao thưởng cho các tập thể, vận động viên xuất sắc giành giải Nhất, Nhì, Ba ở từng hạng mục.

Trao thưởng nội dung Đơn nam lứa tuổi U10-11. Ảnh: Thuý Mai

Giải vô địch Liên đoàn bóng bàn Nghệ An tranh Cúp Anh Hoàng năm 2025 là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của phong trào bóng bàn tỉnh nhà. Ảnh: Thuý Mai

Kết quả Giải vô địch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Nghệ An năm 2025:

Đơn nữ dưới 9 tuổi:

Nhất: Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Nhì: Bùi Diễm Phương Quỳnh

Ba: Nguyễn Khánh Vân, Hoàng Phương Uyên

Đơn nam dưới 9 tuổi:

Nhất: Đặng Chí Cường

Nhì: Nguyễn Hoàng Tuấn Phú

Ba: Nguyễn Hồ Anh Quân, Nguyễn Duy Đạt

Đơn nam 10 - 11 tuổi:

Nhất: Minh Lâm

Nhì: Nguyễn Hoài Bảo

Ba: Thiên Bảo, Gia Bảo

Đơn nữ 10 - 11 tuổi:

Nhất: Trần Thị Quỳnh Châu

Nhì: Cao Anh Thư

Ba: Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Trang

Đơn nam 12 - 13 tuổi:

Nhất: Lê Đức Hải Phong

Nhì: Nguyễn Bảo Phúc

Ba: Nguyễn Duy Đạt, Thái Mạc Nhật Phong

Đơn nữ 12 - 13 tuổi:

Nhất: Nguyễn Hạnh Trân

Nhì: Lê Hồng Vân

Ba: Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Ngọc Mai Chi

Đơn nam 14 - 15 tuổi:

Nhất: Lê Hiếu

Nhì: Phạm Vương Phú

Ba: Lê Văn Duy, Nguyễn Đình Sang

Đơn nữ 14 - 15 tuổi:

Nhất: Nguyễn Anh Thơ

Nhì: Trần Phương Linh

Ba: Nguyễn Mai Linh, Hoàng Thị Minh Châu

Đơn nam 16 - 18 tuổi:

Nhất: Trần Doãn Quốc Việt

Nhì: Trần Anh Tuấn

Ba: Trần Ngọc Phúc, Đình Huy

Đơn nữ 16 - 18 tuổi:

Nhất: Nguyễn Tường Vy

Nhì: Bảo Trâm

Ba: Hạ Vi Cầm, Kiều Thị Khánh Linh

Đôi lãnh đạo:

Nhất: Đặng Văn Cường - Nguyễn Mạnh Hùng

Nhì: Nguyễn Thế Nam - Trần Thái Sơn HCB

Ba: Hoàng Trường - Nguyễn Văn Lương, Tăng Việt Hà - Lê Đình Ngọc Sơn

Đồng đội hạng F:

Nhất: CLB Cao Xuân Huy

Nhì: CLB Hỏa Châu 3

Ba: CLB Tuấn Tín 1, CLB Hòa Phát Thái Hòa

Đồng đội hạng CDE:

Nhất: CLB Sao Xanh 1

Nhì: CLB Hải Thượng

Ba: CLB Hỏa Châu 1, CLB Anh Hoàng 1.