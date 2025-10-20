Bế mạc Giải vô địch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Nghệ An năm 2025
Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, vào tối qua (19/10), tại Nhà thi đấu TDTT phường Vinh Phú, giải vô địch Bóng bàn tỉnh Nghệ An tranh Cúp Anh Hoàng 2025 đã đi tới các trận chung kết và lễ Bế mạc trao giải.
Giải vô địch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Nghệ An năm 2025 tranh Cúp Anh Hoàng diễn ra từ ngày 17-19/10, với sự tham gia của hơn 400 vận động viên ở mọi lứa tuổi thuộc hơn 100 đội, tranh tài ở 5 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, Đồng đội hạng CDE, Đồng đội hạng F và đơn nam nữ ở các nhóm tuổi.
Sau ba ngày thi đấu sôi nổi, Giải vô địch Liên đoàn bóng bàn tỉnh Nghệ An đã chính thức khép lại với buổi lễ bế mạc đầy cảm xúc. Đồng thời, ban tổ chức giải đã trao thưởng cho các tập thể, vận động viên xuất sắc giành giải Nhất, Nhì, Ba ở từng hạng mục.
Kết quả Giải vô địch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Nghệ An năm 2025:
Đơn nữ dưới 9 tuổi:
Nhất: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Nhì: Bùi Diễm Phương Quỳnh
Ba: Nguyễn Khánh Vân, Hoàng Phương Uyên
Đơn nam dưới 9 tuổi:
Nhất: Đặng Chí Cường
Nhì: Nguyễn Hoàng Tuấn Phú
Ba: Nguyễn Hồ Anh Quân, Nguyễn Duy Đạt
Đơn nam 10 - 11 tuổi:
Nhất: Minh Lâm
Nhì: Nguyễn Hoài Bảo
Ba: Thiên Bảo, Gia Bảo
Đơn nữ 10 - 11 tuổi:
Nhất: Trần Thị Quỳnh Châu
Nhì: Cao Anh Thư
Ba: Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Trang
Đơn nam 12 - 13 tuổi:
Nhất: Lê Đức Hải Phong
Nhì: Nguyễn Bảo Phúc
Ba: Nguyễn Duy Đạt, Thái Mạc Nhật Phong
Đơn nữ 12 - 13 tuổi:
Nhất: Nguyễn Hạnh Trân
Nhì: Lê Hồng Vân
Ba: Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Ngọc Mai Chi
Đơn nam 14 - 15 tuổi:
Nhất: Lê Hiếu
Nhì: Phạm Vương Phú
Ba: Lê Văn Duy, Nguyễn Đình Sang
Đơn nữ 14 - 15 tuổi:
Nhất: Nguyễn Anh Thơ
Nhì: Trần Phương Linh
Ba: Nguyễn Mai Linh, Hoàng Thị Minh Châu
Đơn nam 16 - 18 tuổi:
Nhất: Trần Doãn Quốc Việt
Nhì: Trần Anh Tuấn
Ba: Trần Ngọc Phúc, Đình Huy
Đơn nữ 16 - 18 tuổi:
Nhất: Nguyễn Tường Vy
Nhì: Bảo Trâm
Ba: Hạ Vi Cầm, Kiều Thị Khánh Linh
Đôi lãnh đạo:
Nhất: Đặng Văn Cường - Nguyễn Mạnh Hùng
Nhì: Nguyễn Thế Nam - Trần Thái Sơn HCB
Ba: Hoàng Trường - Nguyễn Văn Lương, Tăng Việt Hà - Lê Đình Ngọc Sơn
Đồng đội hạng F:
Nhất: CLB Cao Xuân Huy
Nhì: CLB Hỏa Châu 3
Ba: CLB Tuấn Tín 1, CLB Hòa Phát Thái Hòa
Đồng đội hạng CDE:
Nhất: CLB Sao Xanh 1
Nhì: CLB Hải Thượng
Ba: CLB Hỏa Châu 1, CLB Anh Hoàng 1.