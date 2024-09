Bế mạc Hội thi cán bộ Agribank tài năng, thanh lịch lần thứ IV năm 2024, khu vực Bắc miền Trung

Sau 2 ngày tranh tài nghiêm túc (ngày 7 – 8/9/2024), 12 đội thi đại diện cho 12 công đoàn cơ sở của Agribank trong khu vực Bắc miền Trung đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình ở cả ba phần: phần thi thanh lịch, giới thiệu về đơn vị; phần thi tài năng và kiến thức nghiệp vụ; phần thi năng khiếu.

Hội thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần xây dựng và bồi đắp nét đẹp văn hoá, thương hiệu Agribank; tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Thông qua hội thi, một lần nữa cán bộ, người lao động Agribank được ôn lại truyền thống đầy tự hào của quá trình hình thành và phát triển 36 năm qua của Agribank, đồng thời được bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm… để tiếp tục cống hiến vì sự phát triển của Agribank và ngành Ngân hàng.

Hội thi cán bộ Agribank tài năng, thanh lịch lần thứ IV năm 2024, khu vực Bắc miền Trung diễn ra sôi nổi và ban giám khảo công tâm đã lựa chọn ra hai đội xuất sắc nhất, đại diện cho khu vực tham gia hội thi toàn quốc; đó là: Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa .

Trong suốt hành trình phát triển 36 năm qua, Agribank luôn khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, chủ lực đầu tư phát triển kinh tế “Tam nông”. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả, Agribank luôn nỗ lực xây dựng môi trường làm việc gắn bó, đậm đà bản sắc và đặc trưng văn hóa doanh nghiệp.

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có tính sáng tạo và khả năng thích ứng nhanh với quá trình phát triển hướng đến mục tiêu ngân hàng số, Agribank luôn tạo ra những sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ người lao động nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, rèn đức, luyện nghề, sáng tạo, thi đua xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập.

Kết quả chung cuộc Hội thi cán bộ Agribank tài năng, thanh lịch lần thứ IV năm 2024, khu vực Bắc miền Trung:

I. Giải toàn đoàn:

1. Giải nhất: Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An;

2. Giải nhì: Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa;

3. Đồng giải Ba: Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Nghệ An, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Trị, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa, Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II;

4. Giải Khuyến khích: Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Nghệ An, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, Ngân hàng Agribank chi nhánh Thừa Thiên Huế, Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thanh Hóa;

II. Giải xuất sắc của từng phần thi:

1. Phần thi thanh lịch: Ngân hàng Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II;

2. Phần thi tài năng: Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An;

3. Phần thi năng khiếu: Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.