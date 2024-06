Xã hội Bế mạc trại hè 'Kết nối yêu thương' dành cho trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động Năm đầu tiên tổ chức, trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024 dành cho trẻ mồ côi là con đoàn viên, người lao động trên toàn tỉnh đã mang đến những giá trị nhân văn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

200 trại sinh trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024 báo công, dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuyết Anh

Chiều 23/6 đã diễn ra lễ bế mạc trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Sự kiện được tổ chức miễn phí bởi Nhà Văn hóa lao động tỉnh và hệ thống giáo dục Khai Minh Đức dành cho 200 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn là con của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện các ban, ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, các đơn vị liên quan cùng 200 trẻ mồ côi là con của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh và các phụ huynh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Sau 2 ngày diễn ra, trại hè "Kết nối yêu thương” năm 2024 đã thành công tốt đẹp, thật sự là hoạt động trải nghiệm bổ ích, nâng cao nhận thức cho trẻ.

Các em không chỉ được tham gia hoạt động vui chơi, giải trí mà còn được nghe giảng về 5 điều Bác Hồ, rèn luyện kỹ năng tự lập, thực tập lòng hiếu thảo, biết ơn, chăm sóc bản thân và mọi người… Trong sáng nay (23/6), các em được dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác và đồng diễn dân vũ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh Một số hình ảnh tại trại hè "Kết nối yêu thương" năm 2024. Ảnh: Tuyết Anh

Tại lễ bế mạc, các đại biểu đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, nhìn lại hành trình 2 ngày trải nghiệm ý nghĩa của trẻ, lắng nghe những chia sẻ của các em về gia đình, bày tỏ lòng hiếu thảo với bố, mẹ.

Phát biểu bế mạc sự kiện, ông Nguyễn Đức Thụ - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tin tưởng rằng những giá trị được tiếp thu, học hỏi tại trại hè sẽ giúp các em trên con đường phát triển và trưởng thành.

Đại diện ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo, các tình nguyện viên trực tiếp tham gia sự kiện; sự chỉ đạo, lãnh đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; sự ủng hộ, cộng tác, giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn Thông tin 80, Công an phường Lê Mao; các Liên đoàn lao động huyện, thành, thị, ngành và sự quan tâm, tin tưởng của các bậc phụ huynh và các em nhỏ tham gia Trại Hè năm 2024…

Những chia sẻ xúc động tại sự kiện lễ bế mạc. Ảnh: Diệp Thanh

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Ghi nhận thành công của sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Nhi – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn, thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với chuyên môn, huy động các nguồn xã hội hóa, kêu gọi các tập thể, cá nhân chung tay góp sức, thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp các cháu thiếu nhi con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh. Điều này góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em, từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho trẻ tham gia trại hè. Ảnh: Diệp Thanh

Chương trình trại hè để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho những người tham gia. Ảnh: Diệp Thanh

Kết thúc sự kiện, 200 trẻ tham gia trại hè được nhận giấy chứng nhận và phần quà thiết thực từ ban tổ chức và các đơn vị đồng hành.