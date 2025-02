Sức khỏe Bế mạc và trao giải Giải Bóng chuyền hơi ngành Y tế Nghệ An năm 2025 Chiều 23/2, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đội bóng tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam nữ ngành Y tế Nghệ An năm 2025.

Lãnh đạo Sở Y tế, Sở Văn hoá và Thể thao trao cúp vô địch cho đội bóng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Giải Bóng chuyền hơi nam nữ ngành Y tế Nghệ An năm 2025 được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập ngành Y tế Nghệ An.

Trận chung kết giữa 2 đội bóng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An diễn ra rất hấp dẫn, gay cấn. Ảnh: Thành Chung

Giải diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21-23/2 tại thành phố Vinh, với sự tham gia của 500 vận động viên đến từ 32 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Các trận đấu ở giải đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt. Các vận động viên đã cống hiến cho người xem những pha bóng đẹp mắt, gay cấn... thu hút đông đảo sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Lãnh đạo Sở Y tế trao giải Nhì cho đội bóng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Kết quả, đội Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh giành chức Vô địch; đội Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An giành giải Nhì; 2 đội Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đồng giải Ba.

Lãnh đạo Sở Y tế trao giải Ba cho đội bóng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Lãnh đạo Sở Y tế trao giải Ba cho đội bóng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Ban Tổ chức còn trao 4 giải phụ: Hoa khôi thể thao, đội bóng có trang phục đẹp nhất, cổ động viên cuồng nhiệt nhất, giải phong cách... cho các vận động viên, đội bóng tham dự./.