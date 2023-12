Bệ phóng hạ tầng kết nối và dịch vụ 5 sao: 'Cú huých' song hành du lịch Nghệ An

Đồng thời, đây cũng là cơ hội hiện thực hóa giấc mơ nghỉ dưỡng cao cấp trên chính mảnh đất quê hương mình của người dân xứ Nghệ.

Central Park Residences là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí tại Nghệ An. Ảnh: ĐVCC

Du lịch phát triển nhờ cú huých hạ tầng

Theo thông tin mới nhất từ Sở Du lịch Nghệ An, 11 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đạt 8.010.000 lượt, bằng 125% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, khách lưu trú đạt 5.080.000 lượt, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế đạt 69.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 19.081 tỷ đồng, trong đó, doanh thu du lịch ước đạt 7.440 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ năm 2022.

Con số ấn tượng này giúp Nghệ An sớm bức tốc đến mục tiêu tốp đầu cả nước, bởi tính đến 6 tháng đầu năm, doanh thu của tỉnh từ du lịch đạt 11.491 tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước, xếp trên Khánh Hòa, Bình Thuận…

Lượng khách check-in tại sân bay quốc tế Vinh tăng đột biến dịp lễ, tết... Ảnh: ĐVCC

Theo các chuyên gia, động lực tiên quyết để du lịch Nghệ An bứt tốc bắt đầu từ hạ tầng. Nghệ An cũng là một trong ít các tỉnh, thành được quy hoạch đồng bộ cả 4 loại hình giao thông kết nối hoàn chỉnh từ các tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy đến đường hàng không và là tỉnh đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng hàng đầu cả nước.

Mới đây nhất, lãnh đạo TP. Vinh cho biết, sẽ thông toàn tuyến Nguyễn Sỹ Sách kéo dài vào quý 1/2024, mở rộng sang 2 bên cuối quý 2/2024 đã thổi làn gió mới vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Bên cạnh đó, dự án cầu Bến Thủy 3, xây dựng tại xã Hưng Hòa, nối thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cũng là một trong các dự án được đưa vào danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030 bằng ngân sách Nhà nước giúp kết nối vùng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thông tuyến quý 1/2024. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thông tuyến đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Vinh chỉ còn khoảng 3,5 giờ thay vì 5 giờ như trước đây. Ngoài ra, trong danh mục ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021 – 2030, Nghệ An còn tập trung nâng cấp sân bay quốc tế Vinh, mở rộng gấp 2,5 lần hiện nay, xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò; xây dựng cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn (đi qua Nghệ An), tạo đòn bẩy kết nối thúc đẩy kinh tế và du lịch tỉnh nhà.

Tuy nhiên, toàn tỉnh chỉ có 1 khách sạn 5 sao, 3 khách sạn 4 sao, 10 khách sạn 3 sao,… và thiếu sự đồng bộ về tiện ích, không đủ đáp ứng nhu cầu của lượng khách ưa chuộng trải nghiệm cao cấp. Thực tế này đòi hỏi Nghệ An cần đẩy mạnh cơ sở lưu trú - dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp và hạng sang. Bởi có như vậy, Nghệ An mới có thể thu hút nhiều hơn khách quốc tế chất lượng cao và trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á đúng như kỳ vọng.

Kiến tạo điểm đến chuẩn 5 sao

Mang tâm tư từ người tiên phong kiến tạo những biểu tượng trong suốt 2 thập kỷ, năm 2023, nhà sáng lập Ecopark quyết định điểm tô thêm màu sắc mới cho diện mạo du lịch Nghệ An với tòa tháp đôi 30 tầng, 620 căn hộ như những biệt thự trên không, được phát triển theo tiêu chuẩn khách sạn nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao song hành cùng 3 giá trị vững bền: tăng trải nghiệm cho du khách; tăng giá trị cho cư dân, nhà đầu tư và nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng Nghệ An.

Quý 1/2024, khi đường Nguyễn Sỹ Sách thông xe, từ Central Park đến trung tâm thành Vinh chỉ mất 7 phút lái xe. Ảnh: ĐVCC

Là phân khu cao tầng đầu tiên của đại công viên xanh Eco Central Park (rộng gần 200 ha), nằm ngay mặt tiền đường Chu Huy Mân và đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, tòa tháp Central Park Residences được đánh giá là tâm điểm kết nối mọi trải nghiệm tại miền đất “nghìn năm văn hóa”. Chính vì vậy, khi nhà sáng lập Ecopark ra mắt tòa P1 đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, đặt mua của nhà đầu tư cũng như cư dân muốn sống, hưởng thụ dịch vụ tiện ích 5 sao ngay trong chính căn nhà mình. Tiếp nối thành công của tòa P1, tòa P2 chuẩn bị được nhà sáng lập Ecopark đưa ra giới thiệu trên thị trường.

Cùng với tòa P1, tòa P2 tiếp tục đem đến những căn biệt thự trên không cho cư dân. Bên cạnh sân vườn riêng, cư dân còn được hưởng tiện ích chung của cả đại đô thị Eco Central Park với mật độ 100 cây xanh/người, tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khỏe với sự xuất hiện của thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước,.. sẽ giúp cư dân sống thảnh thơi, nâng tầm chất lượng.

Cafe ngoài trời với tầm view sông sẽ là trải nghiệm lý thú. Ảnh: ĐVCC

Về với Central Park Residences, một không gian lưu trú vừa sang trọng, đẳng cấp vừa hội tụ đầy đủ mọi tiện ích, dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế như: sảnh đón 5 sao, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim ngoài trời, hay cafe, nhà hàng thượng uyển, BBQ chân mây, bể bơi vô cực điện phân muối… sẵn sàng chào đón cư dân và khách du lịch.

Mỗi căn hộ như một biệt thự trên không. Ảnh: ĐVCC

Về với biểu tượng cao tầng thành Vinh còn là trải nghiệm tầm nhìn đắt giá “triệu đô” view sông hướng biển duy nhất tại Nghệ An. Là những khoảnh khắc đầy thi vị khi sáng thức dậy thu trọn bình minh trên biển vào tầm mắt, đắm say cùng làn gió mát lành của sông Lam. Tối đến lại tận hưởng trọn vẹn âm thanh của sự sầm uất, hòa mình vào kỳ nghỉ sôi động tại thiên đường ánh sáng giữa quảng trường trung tâm 30.000 m2 lớn nhất khu vực, thỏa đam mê mua sắm - giải trí tại công viên dài hơn 2 km, với hàng trăm cửa hàng, thương hiệu nổi tiếng.

Tuyến phố mua sắm, ẩm thực. Ảnh: ĐVCC

Có thể thấy, sự góp mặt của Central Park Residences chính mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí tại Nghệ An, góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Bởi, với mô hình này, nhà sáng lập Ecopark đã từng phát triển rất thành công tại khu đô thị Ecopark Hưng Yên. Ghi nhận thực tế, giá thuê căn hộ nghỉ dưỡng/homestay cuối tuần tại đây dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/ngày và luôn trong tình trạng “cháy” phòng vào dịp cuối tuần hoặc lễ, Tết. Đây cũng là kênh đầu tư cho nhà đầu tư và cư dân thức thời, đón sóng du lịch Nghệ An có bước phát triển vượt bậc vào 2-3 năm tới khi hạ tầng phát triển trọn vẹn.