Beelink Mate SE: Giải pháp mở rộng 16TB SSD cho Mini PC Thiết bị dock Beelink Mate SE cung cấp hai khe cắm SSD M.2 PCIe 4.0, cổng LAN 2.5G và khe thẻ SD, nhưng tốc độ 80 Gbps được quảng cáo có thể gây hiểu lầm.

Beelink Mate SE: Giải pháp mở rộng lưu trữ chuyên dụng

Beelink Mate SE là một dock mở rộng được thiết kế chuyên biệt cho các dòng máy tính mini PC Beelink SER8, SER9 và SER9 Pro. Thiết bị này cung cấp giải pháp nâng cấp dung lượng lưu trữ lên đến 16TB thông qua hai khe cắm SSD M.2 PCIe 4.0, đồng thời bổ sung thêm các cổng kết nối cần thiết. Tuy nhiên, một điểm gây chú ý là thông tin marketing về tốc độ 80 Gbps, vốn không phản ánh hiệu năng thực tế khi kết hợp với các dòng máy SER.

Beelink Mate SE 1

Thiết kế liền mạch và lắp đặt đơn giản

Beelink Mate SE có thiết kế tối giản, được tạo ra để đặt gọn gàng bên trên hoặc dưới các Mini PC dòng SER, tạo thành một khối đồng nhất. Quá trình lắp đặt ổ cứng SSD khá trực quan: người dùng chỉ cần tháo các miếng đệm cao su, mở bốn con vít ở mặt đáy, gỡ tấm tản nhiệt và quạt tích hợp, sau đó lắp hai ổ SSD M.2 vào khe cắm.

Sau khi lắp ráp, việc kết nối Mate SE với Mini PC được thực hiện thông qua một sợi cáp USB-C ngắn đi kèm. Hệ điều hành sẽ tự động nhận diện các ổ SSD mới như những ổ đĩa nội bộ sau khi được định dạng. Beelink cũng trang bị một hệ thống tản nhiệt gồm tấm tản nhiệt và quạt để đảm bảo các ổ SSD hoạt động mát mẻ, tránh tình trạng giảm hiệu năng do quá nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Beelink Mate SE 2

Hiệu năng thực tế và khả năng kết nối

Mặc dù không đạt được tốc độ 80 Gbps như quảng cáo khi dùng với dòng SER, Beelink Mate SE vẫn mang lại hiệu suất truyền tải dữ liệu ấn tượng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng sáng tạo nội dung.

Tốc độ truyền tải dữ liệu

Trong các thử nghiệm thực tế với phần mềm CrystalDiskMark, tốc độ đọc và ghi của SSD lắp trong Mate SE khi kết nối với SER9 Pro đạt lần lượt là 3368.86 MB/giây và 3102.16 MB/giây. Tốc độ này hoàn toàn đủ sức xử lý mượt mà các tệp hình ảnh lớn trên Adobe Photoshop hay dựng video 4K trên Adobe Premiere Pro mà không có độ trễ đáng kể so với việc sử dụng ổ cứng nội bộ của máy.

Beelink Mate SE 5

Các cổng kết nối mở rộng

Ngoài khả năng lưu trữ, Mate SE còn bổ sung nhiều cổng kết nối hữu ích:

Cổng Ethernet 2.5 Gbps: Nâng cấp tốc độ mạng cho SER8 hoặc cung cấp thêm một cổng LAN cho SER9 để kết nối cầu nối mạng hoặc truy cập hệ thống NAS.

Nâng cấp tốc độ mạng cho SER8 hoặc cung cấp thêm một cổng LAN cho SER9 để kết nối cầu nối mạng hoặc truy cập hệ thống NAS. Khe cắm thẻ SD 4.0: Rất tiện lợi cho nhiếp ảnh gia và nhà quay phim để sao chép dữ liệu nhanh chóng từ thẻ nhớ máy ảnh.

Rất tiện lợi cho nhiếp ảnh gia và nhà quay phim để sao chép dữ liệu nhanh chóng từ thẻ nhớ máy ảnh. Hai cổng USB-A 3.0: Phù hợp để kết nối các phụ kiện như webcam, bàn phím, chuột.

Phù hợp để kết nối các phụ kiện như webcam, bàn phím, chuột. Cổng USB-C (dữ liệu): Dùng để kết nối Mate SE với máy tính.

Dùng để kết nối Mate SE với máy tính. Cổng USB-C (chỉ cấp nguồn): Một cổng USB-C phụ chỉ có chức năng cấp nguồn bổ sung (Power Delivery) khi cần thiết, không truyền dữ liệu.

Beelink Mate SE 4

Vấn đề về tốc độ 80 Gbps trong quảng cáo

Một trong những điểm gây khó hiểu nhất của Beelink Mate SE là thông điệp marketing về tốc độ 80 Gbps. Tốc độ này chỉ có thể đạt được trên lý thuyết khi kết nối với các thiết bị hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 5, chẳng hạn như các dòng máy Mac mới nhất. Khi kết hợp với Beelink SER8 hay SER9 Pro, kết nối thực tế là USB4 với băng thông tối đa 40 Gbps. Do đó, người dùng nên xem đây là một dock USB4 hiệu suất cao thay vì kỳ vọng vào con số 80 Gbps.

Kết luận: Có nên mua Beelink Mate SE?

Beelink Mate SE là một giải pháp mở rộng gần như hoàn hảo nếu bạn đang sở hữu một Mini PC Beelink SER8 hoặc SER9 và có nhu cầu tăng cường dung lượng lưu trữ một cách gọn gàng, đồng bộ. Khả năng bổ sung tới 16TB dung lượng SSD tốc độ cao cùng các cổng kết nối hữu ích làm cho nó trở thành một phụ kiện đáng giá.

Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Mini PC của Beelink hoặc đang tìm kiếm một dock kết nối với nhiều lựa chọn cổng tốc độ cao hơn, có thể có những giải pháp khác trên thị trường với chi phí hợp lý hơn. Việc thông điệp marketing về tốc độ có phần gây hiểu lầm cũng là một điểm trừ nhỏ cần cân nhắc.