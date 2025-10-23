Bellingham tỏa sáng, Real Madrid thắng Juventus 1-0 Bàn thắng ở phút 70 của Jude Bellingham phá vỡ thế bế tắc tại Bernabeu, giúp Real Madrid hạ Juventus 1-0 sau hiệp một căng thẳng. Arda Guler được bầu cầu thủ hay nhất trận.

Trên thánh địa Bernabeu, Real Madrid phải đợi tới phút 70 mới phá khóa thành công trước Juventus nhờ pha lập công ở cự ly gần của Jude Bellingham, khép lại thắng lợi 1-0 quan trọng trong giai đoạn League Phase của Champions League 2025/26. Trước đó, đội chủ nhà ép sân dữ dội nhưng phung phí cơ hội, đặc biệt là các pha dứt điểm không thành của Kylian Mbappe.

Hiệp một bế tắc: ép sân không bàn thắng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid chủ động đẩy cao đội hình, dồn bóng lên phần sân Juventus. Nhịp độ tấn công được duy trì liên tục, buộc đối thủ lùi sâu bảo toàn khung thành.

Các cơ hội liên tiếp đến với Mbappe nhưng tiền đạo người Pháp không tận dụng được, khiến Real vẫn chưa thể khai thông thế trận. Tâm lý bức bối lộ rõ sau những pha dứt điểm hỏng ăn.

Dù nắm thế chủ động, Real không thể cụ thể hóa ưu thế. 45 phút đầu khép lại với tỷ số 0-0, buộc Carlo Ancelotti và học trò kiên nhẫn chờ khoảnh khắc khác biệt.

Phút 70 định đoạt: Bellingham phá băng ở cự ly gần

Bước ngoặt đến ở phút thứ 70. Từ một tình huống bóng trong vòng cấm, Bellingham chọn vị trí hợp lý và dứt điểm ở cự ly gần, đưa Real vượt lên dẫn 1-0. Bàn thắng vừa là phần thưởng cho sức ép liên tục của chủ nhà, vừa là minh chứng cho bản năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ của tiền vệ người Anh.

Juventus vùng lên nhưng bất thành

Nhận bàn thua, Juventus đẩy đội hình cao hơn, cố gắng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự Real và sự tập trung trong những phút cuối giúp đội chủ nhà bảo toàn lợi thế, hoàn tất một clean sheet đáng giá.

Phân tích chiến thuật: kiên nhẫn phá khối phòng ngự

Diễn biến cho thấy Real Madrid chủ động kiểm soát và gia tăng áp lực theo từng nhịp lên bóng. Khi Mbappe chưa bén duyên, vai trò đột phá của Bellingham trở thành lời giải trong khu vực cấm địa: chọn vị trí, chớp thời cơ ở cự ly gần. Juventus ưu tiên sự an toàn trong phần lớn thời gian trước khi buộc phải đẩy cao sau bàn thua, nhưng thiếu một khoảnh khắc sắc sảo tương tự để kết liễu pha bóng cuối.

Ở thế trận bào mòn, khác biệt đến từ sự kiên nhẫn. Real duy trì nhịp pressing và độ rộng hành lang, kéo giãn lớp phòng ngự để tạo khoảng trống quyết định. Bellingham tận dụng đúng khoảnh khắc mở ra trong vùng cấm để định đoạt trận đấu.

Thống kê quan trọng của trận đấu

Trận Real Madrid 1-0 Juventus Ghi bàn Jude Bellingham 70' Hiệp một 0-0 Khoảnh khắc quyết định Phút 70, dứt điểm cự ly gần Clean sheet Real Madrid Cầu thủ xuất sắc nhất trận Arda Guler

Cục diện Champions League và những kết quả đáng chú ý

Chiến thắng giúp Real Madrid có thêm điểm số quan trọng sau 3 lượt trận của vòng phân hạng. Loạt trận cùng giờ chứng kiến nhiều tỉ số đậm:

Trận đấu Tỷ số Barcelona - Olympiakos Piraeus 6-1 PSV Eindhoven - Napoli 6-2 Bayer Leverkusen - Paris Saint Germain 2-7 Arsenal - Atletico Madrid 4-0 Villarreal - Manchester City 0-2 Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5 Chelsea - Ajax 5-1

Kết luận

Trong một đêm mà hiệu suất dứt điểm không ở mức lý tưởng, Real Madrid vẫn biết cách giành trọn 3 điểm nhờ khoảnh khắc đúng chất Bellingham phút 70 và sự chắc chắn ở phần còn lại. Những chiến thắng nhọc nhằn như thế này thường là nền móng cho tham vọng đường dài tại Champions League.