Bệnh nhân Covid-19 ở Diễn Châu có hơn 6.000 trường hợp F1

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở huyện Diễn Châu có mã ca bệnh BN11634, được phát hiện vào đầu giờ chiều ngày 16/6; là cán bộ công an huyện, có lịch trình công tác dày đặc, đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trên địa bàn 7 xã ở huyện Diễn Châu (Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Liên, Diễn Kim, Minh Châu, Diễn Trung, Diễn Cát). Ca bệnh này là anh trai của bệnh nhân BN 11440 ở phường Hưng Dũng, được phát hiện tối 15/6.

UBND huyện Diễn Châu cho biết, tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng huyện Diễn Châu đã thành lập các tổ điều tra, truy vết “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Đồng chí Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Qua điều tra truy vết đã xác định được 6.137 trường hợp F1 tiếp xúc gần của bệnh nhân trong đó gồm có người thân gia đình, bạn bè, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và người dân làm căn cước công dân. Sở dĩ có số F1 lớn như vậy là do bệnh nhân này làm ở bộ phận chụp ảnh và lấy dấu vân tay cho công dân.

Huyện Diễn Châu cũng đã lên phương án cách ly các trường hợp tiếp xúc gần, chia nhóm theo mức độ nguy hiểm để sắp xếp nơi cách ly như ở các trường mầm non, khu cách ly tập trung của huyện và đồn Công an Diễn Hải, cách ly tại nhà... Cụ thể có 102 trường hợp tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang khi ăn uống và sinh hoạt, được xếp vào nhóm nguy cơ cao (46 cán bộ chiến sĩ công an, 15 cán bộ bưu điện và 41 người dân); có 6.035 người dân làm căn cước công dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đang huy động lực lượng, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm các F1, F2 của bệnh nhân này.