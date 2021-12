Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình NA: Hiệu quả kỹ thuật thay khớp háng bán phần ở bệnh nhân lớn tuổi

Thời gian qua, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã phẫu thuật thay khớp háng bán phần cho nhiều bệnh nhân lớn tuổi và đạt kết quả rất tốt.Cụ N.T.E., 97 tuổi, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bị tai nạn sinh hoạt, ngã đập vùng mông đùi phải xuống nền nhà. Sau ngã, vùng mông đùi phải của cụ đau nhiều và chân phải mất vận động. Cụ còn bị bệnh lý tăng huyết áp và thể trạng già yếu. Cụ được người thân đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thăm khám và được chẩn đoán gãy cổ xương đùi phải.Cụ E. có chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bán phần không xi măng. Ca mổ được thực hiện thành công bởi kíp mổ của Ths.BS CKII Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc bệnh viện cùng các cộng sự. Ngày thứ hai sau mổ, cụ đã ngồi dậy được, không đau. Ngày thứ 5 sau phẫu thuật, cụ có thể tập đứng và chịu lực một phần vào chân phẫu thuật; và đến ngày thứ 15, cụ đã có thể đi lại được.Một trường hợp khác là cụ L.T.H., 102 tuổi, ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị gãy kín cổ xương đùi trái do ngã. Ngày thứ nhất vào viện, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp cần được phẫu thuật sớm giúp bệnh nhân đỡ đau, có thể cho bệnh nhân sớm ngồi dậy, tập luyện để tránh các biến chứng.Ngày hôm sau, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật thay khớp háng trái nhân tạo bán phần có xi măng. Nhờ công tác hồi sức hậu phẫu được thực hiện tốt, bệnh nhân đã nhanh chóng hồi phục. Ngay ngày thứ 2 sau mổ, bệnh nhân đã giảm hẳn các cơn đau, có thể ngồi dậy được, ăn uống tốt và tinh thần ổn định.