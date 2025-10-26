Sức khỏe Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An báo cáo tại Hội nghị Khoa học chuyên sâu VOA 2025 Tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam lần thứ 22 (VOA 2025), Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã khẳng định uy tín trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình khi đóng góp 4 bài báo cáo chuyên sâu, nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng chuyên môn.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An (BVCTCH Nghệ An) vừa tham gia thành công tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam lần thứ 22 (VOA 2025), diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10/2025 tại Cần Thơ.

TS.BSCKII. Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Bệnh viện báo cáo hai bài tại VOA 2025. Ảnh: Đậu Huyền



Được tổ chức thường niên qua nhiều năm, Hội nghị VOA được đánh giá là một trong những sự kiện khoa học lớn và uy tín bậc nhất của ngành Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam. Hội nghị VOA 2025 với chủ đề “Nhiễm khuẩn trong Chấn thương Chỉnh hình: Quá khứ – Hiện tại – Tương lai” quy tụ hơn 600 đại biểu, báo cáo viên, nhà khoa học, giảng viên, bác sĩ và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Chấn thương Chỉnh hình trong và ngoài nước.

Tại VOA 2025, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đóng góp 4 bài báo cáo chuyên sâu, gồm: “Kết quả sớm sử dụng Vancomycin nội khớp trong phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng toàn phần tại BVCTCH Nghệ An” và “Cập nhật ứng dụng công nghệ hỗ trợ trong Phẫu thuật chỉnh hình gãy xương” - báo cáo viên: TS.BSCKII. Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện; “Ứng dụng vạt tự do ALT trong che phủ khuyết hổng phần mềm chi dưới tại BVCTCH Nghệ An: Đánh giá trên 5 trường hợp lâm sàng” - báo cáo viên: BSCKI. Nguyễn Duy Quyết - Trưởng khoa Chi trên - Bỏng - Chấn thương nhi; “Kết quả điều trị viêm xương sau phẫu thuật kết hợp xương chi dưới bằng đinh nội tủy bọc xi măng kháng sinh tại BVCTCH Nghệ An từ năm 2023 đến năm 2025” - báo cáo viên: BS. Nguyễn Mạnh Linh - Trưởng khoa Chi dưới.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thường xuyên tham gia báo cáo tại các Hội nghị khoa học uy tín. Ảnh: Đậu Huyền



Việc tham gia và đóng góp tích cực vào Hội nghị VOA 2025 không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam./.