Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An tiếp cận thêm nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến

(Baonghean.vn) - Với mong muốn mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An không ngừng cập nhật và làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại; mang lại hiệu quả cao trong phẫu thuật và giúp bệnh nhân phục hồi tối ưu.

Tổ chức thành công hội thảo tiếp cận kỹ thuật mới

Ngày 11/11/2022, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An đã tổ chức Hội thảo với chuyên đề “Tiếp cận kỹ thuật vi phẫu điều trị liệt đám rối và kỹ thuật mới trong điều trị viêm xương khớp”, với sự chia sẻ kinh nghiệm của BSCKII. Nguyễn Cao Viễn - Phó Khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hội thảo có sự tham dự của TS.BSCKII. Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng Ban lãnh đạo, nhân viên y tế Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và đại diện các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi hội thảo, BSCKII. Nguyễn Cao Viễn đã chia sẻ về “Liệt đám rối thần kinh cánh tay và các phương pháp điều trị”, cũng như các kiến thức về “Khung cố định ngoài Orthofix và một số vấn đề cần chú ý”.

BSCKII. Nguyễn Cao Viễn cho biết, nguyên nhân gây liệt đám rối thần kinh cánh tay phổ biến nhất là do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, do hung khí như kéo dao đâm gây tổn thương. Trong đó, liệt đám rối thần kinh cánh tay hay còn gọi là liệt tay do nguyên nhân do tai nạn giao thông ở Việt Nam chiếm tỷ lệ rất cao.

Liệt đám rối thần kinh cánh tay là tình trạng bệnh lý thần kinh gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống của người bệnh, đặc biệt là một số chức năng sinh hoạt hằng ngày. Liệt đám rối thần kinh cánh tay phân ra hai mức độ, liệt hoàn toàn và liệt không hoàn toàn. Phẫu thuật chuyển gân được thực hiện trong 2 trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, là liệt thần kinh đến muộn, cơ đã tổn thương, thoái biến, không thể chuyển ghép thần kinh phục hồi. Đối với chuyển gân cơ, bệnh nhân thường được chuyển gân để phục hồi chức năng; bác sĩ cũng đánh giá gân nào còn, chức năng của gân đó hiện tại tốt hay không. Vì khi chuyển gân, chuyển cơ thì cơ chuyển qua phải đạt sức cơ nhất định thì chuyển qua mới có hiệu quả.

Trường hợp thứ hai, là với những bệnh nhân sau khi chuyển thần kinh đã phục hồi. Bác sĩ sẽ lấy phần gân cơ đã phục hồi đó chuyển cho các chức năng bị mất, nhưng vẫn đảm bảo chức năng cũ của người bệnh không bị ảnh hưởng.

Cũng trong buổi hội thảo, BSCKII. Nguyễn Cao Viễn cũng đã chia sẻ về việc sử dụng Khung Orthofix trong điều trị viêm xương. Khung Orthofix trong điều trị viêm xương hiện đang được rất nhiều nước trên thế giới sử dụng, đặc biệt là các nước tiên tiến. Khung Orthofix được đánh giá linh hoạt hơn, có độ chính xác cao hơn các khung truyền thống khác, dễ sử dụng và được xem là khung đa năng có trong điều trị các bệnh lý chấn thương, chỉnh hình.

Ngoài chia sẻ về các kỹ thuật thì BSCKII. Nguyễn Cao Viễn trực tiếp giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm với các bác sĩ trong buổi hội thảo. Nhiều câu hỏi liên quan đến các kỹ thuật mới đã được giải đáp cụ thể, giúp các bác sĩ dễ dàng ứng dụng vào thực tế.

Tiên phong làm chủ kỹ thuật cao trong Chấn thương - Chỉnh hình

Sau buổi hội thảo, BSCKII. Nguyễn Cao Viễn đã trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân và thực hiện chuyển giao kỹ thuật: “Chuyển gân điều trị liệt hoàn toàn đám rối thần kinh cánh tay” và kỹ thuật “Kéo dài xương điều trị viêm xương bằng khung cố định ngoài Oxthofix” cho các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An.

Trường hợp bệnh nhân nam 17 tuổi, ở Diễn Châu, Nghệ An, bị áp xe đùi cách đây 2 năm, dẫn đến viêm xương đùi trái. Bệnh nhân đã mổ nạo viêm tại nhiều cơ sở y tế, tuy nhiên, tình trạng viêm không cải thiện. Bệnh nhân đã được BSCKII. Nguyễn Cao Viễn trực tiếp phẫu thuật và chỉ định làm sạch ổ viêm xương, đặt khung cố định ngoài Orthofix để tái tạo xương đùi trái.

Cùng trong ngày, BSCKII. Nguyễn Cao Viễn đã trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân nam (34 tuổi), ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, bị chấn thương, gây liệt đám rối cánh tay phải cách đây hơn 1 năm. Bệnh nhân đã được mổ chuyển thần kinh ở bệnh viện khác, nay còn mất duỗi hạn chế vận động cổ bàn tay.

Kỹ thuật “Chuyển gân điều trị liệt đám rối thần kinh cánh tay” được xem là bước tiến lớn trong điều trị liệt đám rối. Kỹ thuật này mới chỉ được thực hiện ở các Bệnh viện tuyến Trung ương. Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An là đơn vị đầu tiên ở khu vực Bắc Trung Bộ áp dụng kỹ thuật mới này.

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An cũng là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện kỹ thuật “Kéo dài xương điều trị viêm xương bằng khung cố định ngoài Orthofix” trên địa bàn tỉnh nhà.

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An đang ngày càng đổi mới, cập nhật liên tục những công nghệ, kỹ thuật cao nhằm mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Thời gian tới, Bệnh viện định hướng tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm tiếp cận và làm chủ thêm các kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hạn chế tối đa tỷ lệ chuyển tuyến./.