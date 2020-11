Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An triển khai hiệu quả phương pháp mới điều trị thoái hóa khớp gối

Phương pháp PRP với nhiều ưu điểm vượt trội

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý xương khớp phổ biến và có xu hướng tăng dần theo độ tuổi, gây đau đớn kéo dài, làm giảm và mất khả năng vận động ở người cao tuổi. Nếu bệnh không được điều trị sớm, dứt điểm sẽ dẫn đến teo cơ, tràn dịch khớp tái diễn, mất khả năng vận động, tàn phế và thậm chí phải ngồi xe lăn.

Phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) để điều trị bệnh thoái hóa khớp gối được áp dụng ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Bởi so với các phương pháp điều trị truyền thống như sử dụng thuốc, tiêm dịch khớp nhân tạo thì PRP có nhiều ưu điểm vượt trội, an toàn, chấm dứt cơn đau nhanh, quá trình điều trị nhẹ nhàng và chi phí hợp lý.

Huyết tương giàu tiểu cầu là một chế phẩm từ chính máu của người bệnh (tế bào máu tự thân), với hàm lượng tiểu cầu cao có chứa nhiều yếu tố tăng trưởng cùng các phân tử sinh học.

Cơ chế hoạt động của PRP là sau khi được tiêm vào vị trí tổn thương sẽ giải phóng các yếu tố tăng trưởng và điều hòa miễn dịch, giúp kích thích quá trình làm lành vết thương, đẩy nhanh tốc độ phục hồi tại chỗ của các mô tế bào bị tổn thương; mang lại hiệu quả giảm đau vượt trội so với các phương pháp điều trị đau thông thường.

Áp dụng điều trị thoái hóa khớp gối bằng phương pháp PRP cho phép vùng bị tổn thương được nhận một hàm lượng lớn các yếu tố tăng trưởng tái tạo lại tổ chức tổn thương.

Bệnh nhân điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp PRP tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Ảnh: Đậu Huyền

Theo Th.S, Bác sĩ Phan Thanh Tuấn - Trưởng khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu, phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu, có nhiều ưu điểm vượt trội: “Là phương pháp điều trị an toàn vì sử dụng chính máu của bệnh nhân, hiệu quả cao, ít gây biến chứng, tương thích sinh học 100%; Gia tăng sự tái tạo mô mềm và xương khớp gối; Tăng sinh mạch máu khớp gối do tiểu cầu kích thích; Giảm tác dụng ức chế lành vết thương gây ra do corticoid; Tăng nồng độ bạch cầu lên cao (chống nhiễm trùng); Không nguy cơ truyền nhiễm (PRP được trích từ chính máu của bệnh nhân); Tránh được những phẫu thuật chưa cần thiết; Tất cả các trang thiết bị được sử dụng trong một phòng thủ thuật khép kín, vô khuẩn và dùng một lần”.