Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Nghệ An sạch bóng Covid-19

Sáng 22/9, ông Nguyễn Thanh Hải - Phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 4 cho biết, bệnh viện này đã tạm dừng hoạt động được 1 ngày sau khi sạch bóng Covid-19. "Hơn 30 nhân viên y tế đang cách ly tập trung 7 ngày tại một khách sạn sau đó sẽ trở về nhà theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày, rồi sẽ đi làm trở lại bình thường", ông Hải nói.

Bên trong Bệnh viện Dã chiến số 4. Ảnh: Tiến Hùng

Bệnh viện Dã chiến số 4 được trưng dụng từ một khách sạn ở bãi biển thị xã Cửa Lò có quy mô 250 giường bệnh. Các nhân viên y tế được điều động từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, trong đó Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An Nguyễn Thanh Hải được giao Phụ trách Bệnh viện Dã chiến số 4. Đây là nơi điều trị cho các bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng. Được kích hoạt từ ngày 25/8, đến nay bệnh viện đã điều trị và cho ra viện hơn 300 bệnh nhân. Đây cũng là bệnh viện dã chiến có nhiều trẻ em nhất ở Nghệ An với gần 100 em.