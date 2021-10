Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An chính thức tiếp nhận bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An có quy mô 1.000 giường bệnh. Ảnh: Hoàng Linh

Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An đặt tại Khu B của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; có công suất 1.000 giường bệnh. Bệnh viện được thành lập vào ngày 15/10/2021 theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.



Theo đó, Bệnh viện sẽ thực hiện tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các trường hợp bệnh nghi ngờ và trường hợp xác định mắc Covid-19 mức độ nhẹ và trung bình trên địa bàn tỉnh.

6 giờ sáng ngày 25/10, Bệnh viện Dã chiến số 8 đã đón nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên. Ảnh: Thành Chung Trước đó, tỉnh Nghệ An đã tổ chức các đoàn khảo sát, tiến hành trưng dụng khu B của Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, hoàn thiện cơ sở vật chất và đầu tư máy móc, trang thiết bị, điều động nhân lực.



Ngày 24/10, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 3917/QĐ-UBND về việc triển khai hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An điều trị bệnh nhân Covid-19. Đúng 6 giờ sáng ngày 25/10, Bệnh viện Dã chiến số 8 đã đón nhận bệnh nhân Covid-19 đầu tiên.

Bệnh viện Dã chiến số 8 Nghệ An hiện đang được phụ trách bởi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với 44 cán bộ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Việc đưa vào hoạt động Bệnh viện Dã chiến số 8 với quy mô tổ chức lớn đã giải quyết phần nào mối lo ngại quá tải trước tình hình diễn biến phức tạp trở lại của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tính đến sáng 25/10, toàn tỉnh hiện đang có 286 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị.