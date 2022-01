Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông nỗ lực vì sứ mệnh cao quý

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Hướng đến sự hoàn hảo nhất trong chất lượng, cơ sở y tế toàn diện với sự kết hợp ba trong một các yếu tố công nghệ - con người - dịch vụ. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu từ các bệnh viện đầu ngành trong cả nước. Bệnh viện thường xuyên cử đi đào tạo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú. Nhiều bác sĩ, điều dưỡng được cử đi bệnh viện tuyến trên để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.

Ekip các bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thực hiện phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cầu não phải cho bệnh nhân. Ảnh: PV

Phát huy hiệu quả việc thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai, năm 2021 Sở Y tế Nghệ An đã công nhận Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo đó, các chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trực tiếp thăm khám, điều trị chuyển giao kỹ thuật ngay tại Khoa Sản - Nhi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.