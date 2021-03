Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông phấn đấu đạt top đầu của tỉnh

Bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Bệnh viện ĐK Cửa Đông phát biểu tổng kết công tác chuyên môn năm 2020 và định hướng năm 2021. Ảnh: Đinh Nguyệt Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, với sự quan tâm của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân viên, bệnh viện đã triển khai tốt các nhiệm vụ, thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bệnh viện được Bộ Y tế quyết định phê duyệt tăng quy mô giường bệnh từ 299 lên 350 giường bệnh; bổ sung 252 kỹ thuật chuyên môn; triển khai 44 kỹ thuật mới trong KCB; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đảm bảo an toàn KCB. Bệnh viện được Sở Y tế Nghệ An đánh giá là một trong những bệnh viện thực hiện tốt theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện và an toàn an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo đường hô hấp cấp theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế.

Trong năm qua, số lượt khám bệnh tại bệnh viện đạt trên 130 nghìn, hơn 2.000 lần phẫu thuật (loại 3 trở lên).

Năm qua, bệnh viện bổ sung hàng trăm kỹ thuật chuyên môn; triển khai 44 kỹ thuật mới nâng cao hiệu quả KCB. Ảnh: Đinh Nguyệt

Với mục tiêu kịp thời, hiệu quả, an toàn và lấy người bệnh làm trung tâm, năm 2021, bệnh viện tiếp tục đổi mới công tác quản lý điều hành, không ngừng nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới tính chuyên nghiệp trong hoạt động KCB; phát triển chuyên môn, ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật mới, tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn sâu, đẩy mạnh hoạt động điều dưỡng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện và cung cấp dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện đề ra chỉ tiêu phấn đấu:công suất sử dụng giường bệnh đạt 90% trở lên; số kỹ thuật thuộc tuyến thực hiện đạt trên 80% danh mục kỹ thuật được phê duyệt; phấn đấu đạt vị trí top đầu của tỉnh Nghệ An về chất lượng bệnh viện (từ 3,8 điểm trở lên); thực hiện tốt quy chế chuyên môn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý hiệu quả…

Tham luận của các khoa/ phòng tại hội nghị tập trung đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả KCB, dịch vụ y tế; nhằm làm hài lòng người bệnh như: công tác điều hành, thực hiện quy chế chuyên môn, xây dựng hoàn chỉnh phác đồ điều trị; điều trị bệnh nhân nặng; nâng cao chất lượng chuyên môn điều dưỡng, quản lý điều dưỡng; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; công tác quản lý dược…