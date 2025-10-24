Thứ Sáu, 24/10/2025
Xã hội

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025

PV 24/10/2025 08:32

Căn cứ Công văn số 4368/SYT-TCCB ngày 06/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc cho ý kiến về kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu năm 2025.

Căn cứ Công văn số 7415/ SNV-TCBC ngày 21/10/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025.

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025 như sau:

  1. Vị trí, chức danh, số lượng tuyển dụng và tiêu chuẩn trình độ:

TT
V trí, chc danh
S lưng
Yêu cu trình độ
chuyên môn ti thiu
1
 Khoa Ngoi tng hp


Bác sĩ hạng II, III
1Bác sĩ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III
2
Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV
2
Cao đẳng điều dưỡng
2
 Khoa Hi sc cp cu
Bác sĩ hạng II, III
2
Bác sĩ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III
2
Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV
1Cao đẳng điều dưỡng
3
 Khoa Ni tng hp

Bác sĩ hạng II, III
2
Bác sĩ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III
2
Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV
2
Cao đẳng điều dưỡng
4
 Khoa Nhi

Bác sĩ hạng II, III
1Bác sĩ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III
2
Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV
1Cao đẳng điều dưỡng
5
Khoa Sn

Hộ sinh hạng IV
1Cao đẳng Hộ sinh
6
 Khoa Khám bnh
Điều dưỡng hạng IV
1Cao đẳng điều dưỡng
7
 Khoa Truyn nhim

Bác sĩ hạng II, III
1Bác sĩ y khoa, đa khoa
Điều dưỡng hạng III
1Cử nhân Điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV
1
8
 Khoa Y hc c truyn
Bác sĩ hạng II, III
1Bác sĩ Y học cổ truyền
9
 Khoa Ba chuyên khoa
Bác sĩ hạng II, III
1Bác sĩ y khoa, đa khoa; hoặc bác sĩ Răng hàm mặt
Điều dưỡng hạng IV
1Cao đẳng Điều dưỡng
10
 Khoa Chn đoán hình nh
Bác sĩ hạng II, III
1Bác sĩ y khoa, đa khoa
11
 Phòng Tài chính kế toán
Kế toán viên
1Đại học kế toán, Tài chính Ngân hàng
12
 T chc hành chính
Chuyên viên Hành chính, pháp chế
1Đại học ngành Luật
Công nghệ thông tin hạng III
1Đại học ngành Tin học, Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính
Tng
31

II. Tiêu chun, điu kin đăng ký d tuyn:

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí cần tuyển.

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Nhng ngưi sau đây không đưc đăng ký d tuyn viên chc:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hình thc, ni dung tuyn dng.

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: việc xét tuyển được tiến hành trải qua đầy đủ 2 vòng.

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu về điều kiện dự tuyển thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi Vấn đáp kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

IV. H sơ d tuyn viên chc:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mu quy đnh ti Ngh đnh 85/NĐ-CP ngày 07/12/2023 ca Chính ph, đưc đăng ti trên Wedsite ca Bnh vin: https://bvdkquynhluu.gov.vn);

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Văn bằng chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển.

V. Thi gian, đa đim np h sơ, l phí xét tuyn:

1. Thi gian np h sơ: Từ ngày 22/10/2025 đến hết ngày 21/11/2025.

(Nhận hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

2. Đa đim nhn h sơ: Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư – Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu.

Địa chỉ: Thôn 13, Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại liên hệ: 0976743896.

3. L phí xét tuyn: Theo quy định hiện hành.

VI. Thi gian, đa đim xét tuyn: Bệnh viện sẽ thông báo sau.

720-202510240816161.png
Lưu ý: Không nhn h sơ qua trung gian, h sơ không trúng tuyn, không tr li.

