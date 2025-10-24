Xã hội Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025 Căn cứ Công văn số 4368/SYT-TCCB ngày 06/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc cho ý kiến về kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu năm 2025.

Căn cứ Công văn số 7415/ SNV-TCBC ngày 21/10/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025.

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm 2025 như sau:

Vị trí, chức danh, số lượng tuyển dụng và tiêu chuẩn trình độ:

TT

Vị trí, chức danh

Số lượng

Yêu cầu trình độ

chuyên môn tối thiểu

1

Khoa Ngoại tổng hợp





Bác sĩ hạng II, III

1 Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

2

Cao đẳng điều dưỡng

2

Khoa Hồi sức cấp cứu



Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1 Cao đẳng điều dưỡng

3

Khoa Nội tổng hợp



Bác sĩ hạng II, III

2

Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

2

Cao đẳng điều dưỡng

4

Khoa Nhi



Bác sĩ hạng II, III

1 Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III

2

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1 Cao đẳng điều dưỡng

5

Khoa Sản



Hộ sinh hạng IV

1 Cao đẳng Hộ sinh

6

Khoa Khám bệnh



Điều dưỡng hạng IV

1 Cao đẳng điều dưỡng

7

Khoa Truyền nhiễm



Bác sĩ hạng II, III

1 Bác sĩ y khoa, đa khoa

Điều dưỡng hạng III

1 Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

1 8

Khoa Y học cổ truyền



Bác sĩ hạng II, III

1 Bác sĩ Y học cổ truyền

9

Khoa Ba chuyên khoa



Bác sĩ hạng II, III

1 Bác sĩ y khoa, đa khoa; hoặc bác sĩ Răng hàm mặt

Điều dưỡng hạng IV

1 Cao đẳng Điều dưỡng

10

Khoa Chẩn đoán hình ảnh



Bác sĩ hạng II, III

1 Bác sĩ y khoa, đa khoa

11

Phòng Tài chính kế toán

Kế toán viên

1 Đại học kế toán, Tài chính Ngân hàng

12

Tổ chức hành chính

Chuyên viên Hành chính, pháp chế

1 Đại học ngành Luật

Công nghệ thông tin hạng III

1 Đại học ngành Tin học, Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính

Tổng

31



II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí cần tuyển.

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hình thức, nội dung tuyển dụng.

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: việc xét tuyển được tiến hành trải qua đầy đủ 2 vòng.

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu về điều kiện dự tuyển thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Thi Vấn đáp kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

IV. Hồ sơ dự tuyển viên chức:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu quy định tại Nghị định 85/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ, được đăng tải trên Wedsite của Bệnh viện: https://bvdkquynhluu.gov.vn);

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Văn bằng chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí dự tuyển.

V. Thời gian, địa điểm nạp hồ sơ, lệ phí xét tuyển:

1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/10/2025 đến hết ngày 21/11/2025.

(Nhận hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp tại bộ phận Văn thư – Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu.

Địa chỉ: Thôn 13, Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại liên hệ: 0976743896.

3. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành.

VI. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Bệnh viện sẽ thông báo sau.