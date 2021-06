Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh được phép hoạt động trở lại từ chiều 17/6

Kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch

Trước đó, ngày 15/6, Bệnh viện ĐKTP Vinh nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An về trường hợp bệnh nhân N.Đ.T, (ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.Đ.T từng đến khám tại phòng khám Tai mũi họng ngoại trú, Bệnh viện ĐKTP Vinh vào ngày 09/6/2021. Tại thời điểm đó, bệnh nhân N.Đ.T chưa có các biểu hiện để bác sĩ chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định.

Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã tiến hành họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Sau cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An đêm 15/6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UNBD tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã lập tức tiến hành xét nghiệm Real Time PCR cho toàn bộ CBVC-NLĐ, trung tâm dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị nội trú tại bệnh viện và các bộ phận liên quan ngay trong đêm.

Đồng thời, bệnh viện thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng đối tượng F1, F2,… thực hiện cách ly theo đúng quy định và tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường toàn bộ bệnh viện.

Thực hiện chỉ đạo, Bệnh viện tạm dừng việc tiếp nhận khám, chữa bệnh cho cho bệnh nhân mới, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện công tác khám, điều trị cho các bệnh nhân hiện đang điều trị nội trú tại bệnh viện.

Đêm 16/6, có kết quả xét nghiệm Real Time PCR, của toàn bộ 1.087 CBVC-NLĐ, người bệnh, người nhà người bệnh. Theo đó, 700 mẫu của CBVC-NLĐ và 387 mẫu của người bệnh và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nỗ lực đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân

Hiện tại, trong tình hình diễn biến dịch bệnh hết sức phức tạp, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn, bệnh viện đã gửi Công văn số 621/BVTP ngày 16/6/2021 trình xin ý kiến Sở Y tế về việc cho phép bệnh viện tiếp tục hoạt động khám, chữa bệnh trong thời gian sớm nhất.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực trạng quy trình phân luồng, khai báo y tế, khám sàng lọc và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS- CoV-2 tại Bệnh viện ĐKTP Vinh. Ảnh: PV

Sáng 17/6, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức Đoàn kiểm tra do TS.BS Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng chức năng trực thuộc sở đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực trạng quy trình phân luồng, khai báo y tế, khám sàng lọc và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS- CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.