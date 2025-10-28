Thứ Ba, 28/10/2025
Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi

P.V 28/10/2025 16:05

Vào lúc 8h00 ngày 28/10/2025, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Tình trạng bé lúc được đưa vào viện toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ, khóc rên, chưa được cắt rốn (dây rốn còn nguyên, đi kèm bánh rau); cân nặng lúc vào viện: 3,1kg.

Trước đó, khoảng 7h20 ngày 28/10, ông Nguyễn Văn Công và bà Võ Thị Thủy (trú tại khối 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Sau đó, ông Công – bà Thủy đã đưa cháu bé đến Trạm y tế phường, tại đây cháu đã được nhân viên trạm y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh - Cơ sở 1 để tiếp tục cấp cứu, chăm sóc.

trẻ sơ sinh ok
Cháu bé sơ sinh được cấp cứu và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Ảnh: PV

Ngay sau khi tiếp nhận, Khoa Phụ sản 01 đã hội chẩn với Khoa Nhi tiến hành xử trí cấp cứu: cắt rốn, ủ ấm, thở oxy, test đường huyết và chăm sóc. Hiện tại bé đã tỉnh táo, bú tốt, sức khỏe dần ổn định. Tuy nhiên, bé không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin liên hệ nào kèm theo.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã báo cáo Sở Y tế Nghệ An, Ủy ban Nhân dân, Công an phường Trường Vinh về trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi để có phương án hỗ trợ.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh trân trọng thông báo đến người thân, gia đình hoặc bất kỳ ai có thông tin về bé, vui lòng liên hệ:

📞 Số điện thoại: 1900 9218

📍 Hoặc thông báo đến cơ quan công an gần nhất để giúp bé sớm được đoàn tụ với gia đình.

