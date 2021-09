Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tiêm vắc-xin Covid-19 an toàn cho cộng đồng

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, trong 2 ngày 9 & 10/9 vừa qua, tại Trường Cao đẳng Việt - Đức, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thực hiện tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho 2.500 người trong diện ưu tiên theo quy định, thuộc 11 đơn vị (phường, xã, tổ chức, hội) trên địa bàn thành phố.

Điểm tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại Trường Cao đẳng Việt - Đức do Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thực hiện được tổ chức khoa học, bài bản, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Đức Anh Chiến dịch tiêm chủng diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên công tác chuẩn bị được Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh hết sức chú trọng, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, vừa an toàn, đảm bảo tiêm chủng.

Trong 2 ngày, tại điểm tiêm chủng Trường Cao đẳng Việt - Đức, đã có hàng nghìn người dân đến tham gia tiêm chủng. Để tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn trong mùa dịch, thực hiện đúng "5K", bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bố trí các khu vực và thiết kế quy trình khoa học, bài bản tại các điểm tiêm, phân bổ khung giờ phù hợp cho từng đối tượng.

Bệnh viện tăng cường lực lượng nhân viên y tế hướng dẫn, kiểm soát, phân luồng, sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo giãn cách, trật tự, khâu sàng lọc được thực hiện nhiều vòng.

Bệnh viện bố trí 100 bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ với 10 dây chuyền tiêm chủng vắc-xin Covid-19, thực hiện theo quy trình chuẩn của Bộ Y tế. Ảnh: Đức Anh Tại điểm tiêm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh bố trí 10 dây chuyền tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, với hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ. Ngoài ra còn có đội cấp cứu lưu động với đầy đủ nhân lực, thuốc, các trang thiết bị y tế, phương tiện thiết yếu để xử lý các tình huống phản ứng có thể xảy ra.

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người dân khi đến tiêm chủng, bệnh viện đã ứng dụng triệt để CNTT trong mọi khâu của quá trình tiêm chủng; từ bước đăng ký thông tin tiêm chủng, gửi giấy mời, cho đến tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng cho đến theo dõi sau tiêm chủng, hướng đến bệnh viện không giấy tờ.

Bệnh viện đã ứng dụng triệt để CNTT trong mọi khâu của quá trình tiêm chủng nâng cao hiệu quả công tác phòng dịch và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Ảnh: Đức Anh Theo đó, trước khi đến tiêm, các đối tượng tiêm chủng sẽ được nhân viên tổng đài bệnh viện hướng dẫn cách thức đăng ký thông tin tiêm chủng, bằng cách nhập trực tiếp trên link website. Sau khi nhập xong, đối tượng tiêm chủng sẽ nhận được giấy mời (đầy đủ thông tin cần thiết về thời gian, địa điểm, những vấn đề lưu ý,… ) qua điện thoại. Trên giấy mời có sẵn mã QR để quét khai báo y tế ở nhà trước khi đến tiêm chủng.



Khi đến tiếp nhận tiêm chủng người đi tiêm chỉ cần xuất trình giấy mời trên điện thoại và CMND/CCCD.

Các bước khám sàng lọc, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm đều được các bác sĩ, điều dưỡng thao tác trên phần mềm, không sử dụng bất kỳ giấy tờ nào.

Bệnh viện trả Giấy xác nhận tiêm chủng bằng mã QR. Giấy xác nhận này được ký số hợp pháp, có giá trị pháp lý như bản giấy đóng dấu đỏ.

Với quy trình thực hiện khoa học của Bệnh viện ĐKTP Vinh, người dân được tham gia tiêm chủng nhanh gọn, thuận tiện, đảm bảo an toàn. Ảnh: Đức Anh Nhờ ứng dụng triệt để CNTT mà bệnh viện tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho trung bình trên 2.000 người mỗi ngày. Công tác tổ chức tiêm chủng được bệnh viện thực hiện bài bản, đúng quy trình; giúp mọi người dân tham gia đều yên tâm. Bà Cao Thị Nga ở phường Lê Mao (TP. Vinh) chia sẻ: “Trước khi đi tiêm tôi đã rất lo lắng vì hiện nay tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp. Nhưng đến khi được các nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh hướng dẫn cụ thể, tận tình tôi đã an tâm hơn nhiều. Khi đến tiêm, tôi thấy quy trình của bệnh viện thực hiện rất khoa học, sắp xếp các khâu hợp lý, đảm bảo ngồi giãn cách, trật tự. Nhờ có phần mềm tốt hỗ trợ nên không sử dụng giấy tờ gì, mọi khâu đều nhanh gọn, thuận tiện, đảm bảo an toàn, tôi thật sự rất hài lòng”. Từ ngày 9-10/9, bệnh viện thực hiện tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho 2.500 người trong diện ưu tiên theo quy định, thuộc 11 đơn vị trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh Trong các đợt tiêm chủng vắc-xin Covid-19 được Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức vừa qua, nhờ phương pháp tổ chức bài bản, khoa học ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả, đã giảm thiểu thời gian chờ đợi, cải cách thủ tục hành chính, hạn chế tập trung đông người; đảm bảo an toàn cho người đến tiêm.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã tham gia 13 đợt tiêm chủng do tỉnh tổ chức, với hơn 20.000 người được tiêm chủng vắc-xin Covid-19 an toàn. Công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại các điểm tiêm do bệnh viện phụ trách trong thời gian qua, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, cũng như an toàn trong tiêm chủng; chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng nào xảy ra./.