Sức khỏe Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh: Tiên phong hợp tác với bệnh viện tuyến Trung ương, phát triển kỹ thuật chuyên sâu Với phương châm không ngừng nỗ lực trở thành điểm sáng trong ngành Y tế Nghệ An, trong năm qua, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tập trung đẩy mạnh hợp tác y tế với các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương; nhất là trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật mới, chuyên sâu.

Hợp tác toàn diện với các bệnh viện tuyến trên

Mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tiên phong đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hỗ trợ chuyên môn với các bệnh viện như: Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An…

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh đã thực hiện chuyển giao và ứng dụng hiệu quả một số nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong điều trị như: Tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn của DSA, các kỹ thuật chuyên sâu về điện quang can thiệp và can thiệp tim mạch...; điều trị bệnh lý nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết…

Bên cạnh đó, hàng tuần Bệnh viện tham gia hội chẩn trực tuyến các ca bệnh với các bệnh viện: Tim Hà Nội, Việt -Đức, Bạch Mai, Từ Dũ, Nhân dân Gia Định 115…

Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: P.V

Đây là bước tiến quan trọng, đã từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn của Bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, đồng thời, giảm bớt “gánh nặng” chuyển tuyến cho người dân.

Chuyên gia từ bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Ảnh: P.V

Cùng với đó, Bệnh viện chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2024, Bệnh viện đầu tư kinh phí nhiều nhất (hơn 5 tỷ đồng) cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ sau đại học và chuyên sâu bằng hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Theo đó, Bệnh viện đã cử 9 bác sĩ học Chuyên khoa cấp II; cử 18 bác sĩ, điều dưỡng học Chuyên khoa cấp I; cử 109 bác sĩ, điều dưỡng đi học các khóa ngắn hạn, đào tạo liên tục các chuyên ngành, như: Siêu âm tim trẻ em, cấp cứu cơ bản, kỹ thuật tán sỏi thận qua da, tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn DSA, điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền, phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa, phẫu thuật nội soi cột sống, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, chụp và can thiệp động mạch vành.

Triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu

Xác định cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế là nền tảng để ứng dụng và phát huy các kỹ thuật mới, chuyên sâu, bởi vậy, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tập trung đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết, đáp ứng các hoạt động chuyên môn, khả năng tiếp nhận Đề án 1816, Đề án khám, chữa bệnh từ xa và các gói đào tạo trước khi ký kết thỏa thuận hợp tác với các bệnh viện tuyến trên.

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoaTP. Vinh làm chủ kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da bằng Laser. Ảnh: P.V

Đặc biệt, trong tháng 6/2024, Bệnh viện đã tiếp nhận bàn giao hệ thống chụp, can thiệp tim - mạch DSA 2 bình diện, là thế hệ máy hiện đại nhất hiện nay. Hệ thống này có rất nhiều ưu điểm và tính năng vượt trội: Giúp đồng thời chụp mạch máu ở 2 góc chiếu khác nhau chỉ trong 1 lần chụp; giúp giảm thiểu tối đa lượng thuốc cản quang bơm vào cơ thể người bệnh; tự điều chỉnh liều tia phóng xạ tối thiểu nhất mà vẫn cho hình ảnh chụp mạch sắc nét; có tính năng hiện đại mà các phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo AI mang lại…

Bệnh viện đã tiếp nhận bàn giao hệ thống chụp, can thiệp tim - mạch DSA 2 bình diện, là thế hệ máy hiện đại nhất hiện nay. Ảnh: P.V

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại đó, tạo tiền đề để năm 2024, Bệnh viện tiếp nhận một số kỹ thuật mới, chuyên sâu, nổi bật là: Phương pháp tán sỏi đường mật qua da bằng Laser với kíp can thiệp gồm các bác sĩ đã được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật này tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cái nôi của tán sỏi mật qua da bằng laser. Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh tự hào là đơn vị tiên phong tại Nghệ An ứng dụng thành công phương pháp tán sỏi đường mật qua da, mang đến giải pháp điều trị an toàn, hiệu quả và ít xâm lấn.

Đây là phương pháp điều trị tán sỏi mật chỉ qua một vết rạch da nhỏ khoảng 5mm, sau khi can thiệp bệnh nhân ít đau, phục hồi nhanh và tính thẩm mỹ cao; so với một đường mổ dài giữa bụng để lấy sỏi mật như trước đây.

Tính ưu việt của phương pháp này còn được thể hiện qua khả năng xử lý được những trường hợp sỏi mật phức tạp như: Sỏi đường mật trong gan, sỏi mật kèm bệnh lý hẹp đường mật, sỏi mật đã được phẫu thuật nhiều lần gây dính… Hệ thống máy chụp hiện đại số hóa xóa nền (DSA) 2 bình diện hỗ trợ tối đa trong việc định hình đường mật, giúp hạn chế tối đa tình trạng sót sỏi sau can thiệp.

Ngoài ra, hiện nay, Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu thuộc tuyến tỉnh và Trung ương như: Can thiệp tim - mạch và tán sỏi đường mật, sỏi thận qua da bằng Laser; Phẫu thuật nội soi cắt: Khối tá tụy, dạ dày, đại tràng toàn bộ; Phân thùy phổi...; Phẫu thuật thần kinh cột sống: Thoát vị đĩa đệm cột sống; Máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng; Máu tụ trong não...; Phẫu thuật điều trị các bệnh sàn chậu; Cấp cứu và Hồi sức tích cực: Lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt, kiểm soát huyết động bằng PICCO…

Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh sẽ mở rộng quy mô, sáp nhập cơ sở 3 tại Cửa Lò, cùng với phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, thiết thực giúp người dân Nghệ An và các vùng lân cận tiếp cận được dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà.